Dos torres, ubicación privilegiada y amenities de primer nivel: la apuesta que sacude el mapa inmobiliario

En el corazón de Lagos de Carrasco, sobre Av. de las Américas y Almafuerte, se levanta Torres Cristalinas, el nuevo desarrollo residencial de Kopel Sánchez que promete marcar un antes y un después en la zona.

Conformado por dos torres —Amatista y Ágata— el proyecto se implanta en el último gran predio frente al lago en Parque Miramar, consolidando un polo residencial que combina naturaleza, arquitectura contemporánea y servicios integrados.

La propuesta se presenta como la evolución de un proceso que la desarrolladora inició años atrás en el sector con Ventura Tower. “Estamos felices de continuar una etapa que comenzó hace cinco años. Detectamos la necesidad de viviendas de tamaño acotado que permitieran a más personas acceder a vivir en Carrasco Este . Hoy damos un paso más con Cristalinas”, explicó el director Fabián Kopel.

Si tuviera que definir el proyecto en una palabra, Kopel no duda: “Vida” . Y amplía: “Subir y disfrutar de las vistas 360, del lago, del verde, del mar a lo lejos, es energía. Es calidad de vida”.

Screen Shot 2026-03-03 at 15.54.06 Fabián Kopel, director de Kopel Sánchez.

Screen Shot 2026-03-03 at 15.53.00 La familia Kopel.

Torres Cristalinas fue concebido para potenciar esa experiencia cotidiana. Luz natural, visuales abiertas y una relación fluida entre interior y exterior son parte del concepto arquitectónico. Las torres se apoyan sobre un basamento activo de servicios y amenities, generando una experiencia integral donde residencias, espacios de encuentro y bienestar conviven en un mismo lugar.

La ubicación es otro de los grandes diferenciales. Rodeado de verde, el emprendimiento ofrece un equilibrio poco habitual entre calma y conexión, con rápido acceso al centro de Montevideo, salida ágil hacia el este y al Aeropuerto Internacional de Carrasco, además de una cercanía real a colegios, comercios y servicios que simplifica la vida cotidiana. “Es un Carrasco nuevo, pero no deja de ser Carrasco”, sostuvo Kopel, subrayando la consolidación del área como extensión natural del tradicional barrio.

Un proyecto para liderar el crecimiento

Para Sebastián Sánchez, también director de la firma, Cristalinas no acompaña el crecimiento urbano, sino que lo lidera. “Es el último predio de estas dimensiones en la zona, casi 9.500 metros cuadrados. Lo posicionamos como un proyecto único y emblemático, el ícono de este sector que mayor crecimiento está teniendo en la ciudad”, mencionó.

Screen Shot 2026-03-03 at 15.58.40 Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez.

La propuesta de amenities refleja esa ambición. El complejo contará con piscinas interior y exterior, spa, sauna húmedo y seco, gimnasio y sala de yoga dentro de un sector de wellness orientado al bienestar personal. También incluirá cowork, salones de usos múltiples, cine, playroom, barbacoas y amplias áreas verdes.

El proyecto suma además servicios pensados para la vida contemporánea: espacio para mascotas con beauty pet, lavadero de autos y handyman room con herramientas de uso común para los residentes. “Hoy la mascota y el auto son parte de la familia. Diseñamos espacios que contemplan esas nuevas dinámicas”, señaló Sánchez.

Dos torres, una experiencia

Las torres Amatista y Ágata —nombres que remiten a piedras semipreciosas uruguayas— ofrecerán una amplia variedad de tipologías, desde unidades funcionales hasta residencias familiares de uno a cuatro dormitorios, muchas de ellas con terrazas y vistas abiertas en esquina.

Según detalló la dirección, el diseño capitaliza la experiencia recogida en desarrollos anteriores, optimizando metrajes y espacialidades. “Hemos configurado unidades con áreas más amplias, mejores orientaciones y vistas a ambos lados en los esquineros. Es un aprendizaje que hoy se traduce en un producto muy sólido”, afirmaron.

Con más de 20 años desarrollando la ciudad y más de 2.000 apartamentos entregados, Kopel Sanchez apuesta a que Torres Cristalinas se convierta en una referencia del nuevo Carrasco Este.

