Las contradicciones de Alejandra Koch, la vicepresidenta de ANP que renunció, para ascender a su marido y otros funcionarios

El 1º de abril, Genta asumió como presidente de la ANP y el 3 de ese mes se realizó la primera sesión del actual órgano de conducción de la ANP. Koch ya estaba designada vicepresidenta (en el período anterior ocupó el lugar de directora vocal por la oposición), pero todavía no había asumido el cargo . El tercer participante de esa reunión fue Daniel Loureiro , aún vicepresidente en ejercicio.

Loureiro fundamentó que el procedimiento para designar los nuevos cargos fue llamativo, según consta en el acta del directorio a la que accedió El Observador a través de un pedido de información pública realizado al Ministerio de Transporte.

Genta ya tenía un viaje programado y no iba a estar en el país durante las próximas dos semanas. Entonces, Loureiro planteó que era procedente designar solamente a los cargos que concurren a las reuniones de los directores y dejar el resto para cuando el presidente regresara de viaje.

Sin embargo, relató el jerarca, el proyecto de resolución (para elegir al nuevo equipo de trabajo) fue “llevado en mano al directorio a la hora 15.30 del 3 de abril de 2025 para ser tratado a las 16 horas, es decir 30 minutos antes del comienzo, con la particularidad que el expediente fue creado una hora antes de la sesión”.

Según consta en la página web de la ANP, el expediente sobre el equipo de trabajo entró a la secretaría general del organismo a las 15.07 horas del 3 de abril.

“Además de no tomar en cuenta mi punto de vista, no se tuvo el tiempo suficiente para analizar debidamente el alcance de los cambios propuestos, contradiciendo los argumentos que se escucharon en sala los pasados cinco años en boca de la directora vocal, cada vez que la premura de las circunstancias exigía una decisión urgente, que entiendo no es el caso que nos ocupa”, argumentó.

Añadió que los argumentos contradictorios eran mayores cuando las decisiones estaban vinculadas a la asignación de funciones.

Loureiro comentó 10 oportunidades en las que Koch (en su anterior cargo de vocal por la oposición) se había manifestado en contra. Para hacerlo mencionó expresiones realizadas por ella que habían quedado incluidas en anteriores actas de directorio.

En una sesión del 28 de noviembre del año pasado. Koch se opuso a una asignación de funciones calificándola como “otro trámite `express´ creado en período de transición, sin fundamentación, donde sólo aparece como una `oportunidad´para posicionar en la estructura a personal de confianza”. Ese mismo día planteó “no continuar otorgando nuevas asignaciones y diferencias de sueldo”, según consta en las actas mencionadas por Loureiro.

Alejandra Koch

En otra sesión del 6 de diciembre de 2024 dijo: “en particular, la proyección del rubro permanencia a la orden nos muestra un saldo negativo, motivo por el cual no debería incrementarse en el presente ejercicio”. Sin embargo, en todas las designaciones del 3 de abril se incluyó la compensación por ese concepto.

También el 6 de diciembre se refirió a otro ascenso y expuso que “el expediente de referencia fue ingresado a sala sin actuaciones, sin informes previos de las dependencias técnicas involucradas, sin fundamentación para la asignación de funciones…y de quien no consta experticia alguna en la temática que se le asigna, nada menos que con carácter de Jefe de Unidad”.

Loureiro señaló que las “10 expresiones (de muchas más que constan en actas) podrían aplicarse en esta oportunidad de modo puntual en algunos casos y general en otros, para definir el proyecto de resolución aprobado con los votos del presidente (Genta) y la directora vocal (Koch), mediante el cual se asignó funciones a 22 personas en un único y apresurado acto administrativo”.

Por esa razón, y otros argumentos, el jerarca no acompañó la decisión de las designaciones.

Días después, Genta realizó el viaje que tenía previsto y Koch terminó renunciando al cargo de vicepresidenta el 2 de mayo.

La caída de Koch

El ascenso de Suárez no pasó desapercibido. El funcionario fue cesado de la función de subjefe de la División de Seguridad Laboral y Medio Ambiente y nombrado jefe de la División de Planificación Estratégica Portuaria (área que reemplazó a la anterior).

Pero en la noche del 3 de abril, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, frenó el cambio. “Tomé conocimiento e inmediatamente mandé parar esa resolución. Esas cosas, mientras yo sea responsable, no pueden suceder”, informó.

Ministra de Transporte, Lucía Etcheverry

Previo a ser directora vocal, Koch había sido subgerenta del área de sistema nacional de puertos, cargo que reservó al momento de asumir en el directorio en 2020. Por tanto, durante la anterior gestión cobró el salario correspondiente a ese puesto, en vez de la remuneración como vocal.

Ese hecho más la designación de su marido la colocaron en una posición incómoda que la llevó a renunciar. Pero no se alejó de la ANP, ya que fue transferida como asesora al área de gestión administrativa financiera. Eso incluyó un cambio de lugar de trabajo que ahora se ubica en otro piso del organismo.

En tanto, Suárez tuvo que volver a su anterior cargo y días después inició el trámite para jubilarse, que ya fue aprobado por el directorio.