Reducción de jornada laboral, fábricas abiertas y fondo social: las ideas que delinea el sindicato metalúrgico para la ronda salarial

Para eso la intención es avanzar en la creación de un fondo industrial en el que se trabaje sobre la realidad del sector. Dárdano mencionó que se podría financiar con un aporte patronal de 1% y una contribución de los trabajadores de 0,5%.

Eso generaría ingresos de entre US$ 20 y US$ 25 millones para conformar un instituto que elabore diagnósticos y solvente “una discusión técnica sobre qué tipo de industria es necesaria en Uruguay”, expuso el dirigente.

“También podría otorgar un complemento para los que se encuentren en el seguro de paro por cierre o reestructura, con una contrapartida obligatoria de los trabajadores de recibir formación profesional”, agregó.

“Si no están las fábricas abiertas y no hay una industria de nuevo tipo estamos condenados al fracaso, no solamente la Untmra, sino a nivel general”, resaltó.

Un segundo punto es plantear una mejora de las condiciones de los trabajadores haciendo foco en el Fondo Social Metalúrgico (Fosmetal). Este fondo comenzó luego de una huelga metalúrgica que se realizó en 2011 y surgió tras el acuerdo entre empresarios y trabajadores. El Fosmetal se sustenta con un aporte patronal de 0,86% y uno personal (del trabajador) de 0,39% y otorga beneficios para la compra de útiles escolares, lentes con receta y atención odontológica, entre otros.

Actualmente están incluidos en el fondo varios de los ocho sectores de actividad en los que la Untmra tiene representación sindical. “Lamentablemente no se ha logrado que los subgrupos de aparatos eléctricos y electrónicos y de productos plásticos se sumen. En esta ronda tiene que ocurrir”, expresó Dárdano.

Reducción de jornada laboral

Otro objetivo fuerte del sindicato es la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, que comenzó a aplicarse de manera parcial en 2018 y que ahora se cumple en varios sectores, aunque no de la misma manera. “Hay ramas de actividad que están en las 40 horas, otras tienen 44, otras 46. La idea es que se pueda unificar un régimen de 40”, indicó.

industria.jpg

Esa reivindicación también es compartida por el PIT-CNT y la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI).

La dirigencia es consciente que la propuesta tendrá como contrapartida un reclamo empresarial de discutir sobre la productividad en los lugares de trabajo. “El sindicato está dispuesto a encarar esa discusión. Si llegáramos a avanzar hasta las 40 horas semanales está claro que el planteo de la productividad va a estar arriba de la mesa”, expresó el dirigente.

Las iniciativas están todavía en una etapa de análisis y deberán recorrer los caminos internos para alcanzar la redacción final. “Hay que ser cuidadoso con no levantar falsas expectativas; la intención es ir con algo serio, lograble y defendible”, indicó el presidente de la Untmra.

“Que las propuestas las entienda la gente; que el bolichero, el panadero entiendan que el planteo de los metalúrgicos tiene argumentos serios”, concluyó.