Todas las balas apuntan a Temu: más críticas a las compras web a través del gigante chino

Desde el segundo semestre del año pasado, las compras web en el exterior mostraron un fuerte crecimiento que no se atenuó en el comienzo del año. En diciembre pasado se registró el máximo histórico con la llegada de 166.900 envíos a través de la franquicia de encomiendas internacionales .

El nuevo escenario no pasó desapercibido para los comerciantes establecidos. La primera voz de alerta fue la del presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido .

“Hay un nuevo jugador que ingresó para modificar el escenario local: el efecto Temu. Este fenómeno está revolucionando el comercio electrónico internacional y Uruguay no es la excepción”, afirmó semanas atrás.

Comerciantes piden medidas concretas

Según estimaciones de la gremial, las operaciones efectuadas en febrero (155.127) fueron por US$ 15 millones. El cálculo lineal es que la franquicia de encomiendas internacionales le resta ventas al comercio local por US$ 180 millones al año. “Somos liberales, no nos gusta prohibir. Pero se debe poder competir en igualdad de condiciones”, dijo Lestido semanas atrás.

En ese momento, la Cámara de Comercio planteó la necesidad de reunirse con representantes del Ministerio de Economía (MEF) para intercambiar posiciones sobre el tema.

Este martes, el empresario informó que el encuentro se realizará el jueves 8 de mayo y será con el ministro Gabriel Oddone. “Busquen el camino que quieran, para arriba o para abajo, pero tiene que ser parejo para todos”, afirmó Lestido.

expos-comercios---db-10-jpg..webp Pymes en alerta Diego Battiste

“¿Estamos en contra de Temu? No. ¿Estamos en contra de las compras a través de plataformas digitales? Para nada. Es una herramienta excelente que funciona muy bien. Lo que nos está pasando es que tenemos condiciones desiguales en un mercado tan pequeño como el nuestro, donde cualquier cosa incide”, agregó.

En la misma línea opinó el presidente de la Cámara de la Economía Digital (CEDU), Andrés Marrero. “Esto no es con Temu, porque también hay otras empresas. El problema es la situación que enfrentan las empresas locales con las compras en el extranjero con el régimen de franquicias. Lo que preocupa es que no haya medidas concretas que impulsen al comercio local”, expresó en diálogo con El Observador.

Igualmente, es imposible despegar a la tienda china del fuerte crecimiento de las compras web en el exterior.

El empresario indicó que el crecimiento de la franquicia de encomiendas lleva al comercio a competir en una situación de desigualdad. En ese sentido indicó que las empresas importadoras asumen una serie de costos que no tiene el comprador de productos en el extranjero.

“Temu tiene precios muy bajos, una escala enorme, pero eso es parte de las reglas del juego. Lo que no está bien es que el comerciante que trae el mismo producto tenga que pagar un sobrecosto enorme”, expresó Marrero.

Lestido había elegido la vestimenta para evidenciar esas diferencias. En ese caso, la ropa que ingresa al país bajo el régimen general de importación (de un origen por fuera del Mercosur) debe pagar aranceles de 20%, tasa consular de 5%, IVA de 22%, adelanto de IVA de 10% y adelanto del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) de 15%. En total, los tributos generan un costo adicional de 81% sobre el precio de origen.

En cambio, la franquicia de encomiendas permite hasta tres compras al año (no solamente de ropa) por un valor máximo de US$ 200 y 20 kilos por vez. Si se cumple con eso y algún otro requisito adicional, los artículos ingresan sin pagar impuestos.

“No hay una competencia desleal en esto, no es eso lo que sucede. Hay una normativa que no trata en las mismas condiciones al importador que al comprador. Y eso genera una preocupación enorme en los comerciantes”, sostuvo Marrero.

pexels-andrea-piacquadio-3760081.webp Compras por Internet Pexels

Para mitigar el impacto la CEDU propone algunas medidas que ya se han implementado en otros países de la región. Una es eliminar las exenciones fiscales para las importaciones de bajo valor para promover una equidad tributaria.

Otra es que los comerciantes que importan o fabrican algunos productos tengan las misma normativas y controles que los compradores que utilizan la franquicia. Además, plantea una rebaja de los aranceles e impuestos a las importaciones.

Más controles de Aduana a las compras web

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) conformó días atrás una unidad especializada para gestionar procedimientos de control a las compras web. El objetivo de la unidad es impulsar una “reestructura del control aduanero de los envíos postales internacionales que esté acorde con el importante crecimiento que se está registrando en los últimos meses”, según un comunicado oficial.

“Se entiende trascendente identificar las problemáticas actuales en el sistema y, a partir de un análisis detallado, proponer soluciones y oportunidades de mejora”, concluyó.