"Intervencionismo estatal" y "luz amarilla": sector inmobiliario rechaza proyecto de ley que busca aumentar el Impuesto al Patrimonio de las viviendas vacías

20240514 Senador Oscar Andrade Óscar Andrade Foto: Leonardo Carreño.

“Doy un ejemplo, mañana, tres especuladores se apoderan de un barrio entero y lo copan para especular con el precio. Debemos tener instrumentos que permitan ser razonables porque el problema que tiene la vivienda promovida es que en muchos lugares encarecen la zona. Tenemos el efecto positivo de generar inversión pero si no hay otras políticas públicas, el acceso a esa zona se le complica a una parte de la población”, indicó.

El senador frenteamplista también destacó que la iniciativa no busca ser un instrumento aislado, sino parte de una estrategia más amplia de ordenamiento urbano. “Más que aprobar una norma, lo que nosotros queremos es ver cómo esta norma dialoga con las demás que tenemos para pensar el derecho a la ciudad”, explicó. Según Andrade, se trata de un paso para potenciar la cartera de tierras, fomentar el acceso a la vivienda mediante cooperativas y prevenir la segregación territorial.

La “luz amarilla” para el sector y los inversores

Desde el sector privado no todos comparten esta visión. Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), reconoció que la idea es dinamizar el mercado inmobiliario pero advirtió que la medida puede tener efectos contraproducentes. “Hoy o mañana podemos estar de diferentes lados del mostrador, la libertad es para todos”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de considerar cuáles son los motivos por los cuales una propiedad está vacía.

20250130 Construcción de edificios, construcción, sunca, edificios, apartamentos, mercado inmobiliario, real estate, venta. El senador frenteamplista, Óscar Andrade criticó que el régimen de vivienda promovida "encarece" ciertas zonas Foto: Inés Guimaraens

“Capaz que hay algún motivo por el cual una persona no puede vender esa vivienda o no la puede ocupar pero tampoco tiene la capacidad para pagar los impuestos que le quieren imponer”, indicó Medina.

Para el vicepresidente de la CIU, una política de sanciones puede enviar señales negativas al mercado: “con este intervencionismo estatal el gobierno muestra cómo va a proceder. El inversor ve estas cosas, hoy es esto pero mañana puede haber una segunda medida y una tercera peor que no garantice las diferentes libertades. Vería esto con suma cautela y con mucho cuidado, se prende una luz amarilla”, indicó Medina.

En su lugar, propuso evaluar alternativas como exoneraciones fiscales para fomentar la restauración de viviendas vacías, como ya se ha promovido en Ciudad Vieja.

“Hay que ver bien a qué se apunta y dónde, para no dañar ni vulnerar ningún derecho de las personas que tienen una propiedad, porque no sabemos qué capacidad económica tienen y por qué ese inmueble está vacío. Por ejemplo, dos hermanos heredan una casa, la sacan al mercado y no pueden venderla, pero no se deciden si alquilarla o no, se te van dos o tres años como si nada. (Con esta normativa) te empiezan a cobrar el doble por impuesto al patrimonio y esos hermanos aún no tomaron la decisión de qué hacer con la casa”, ejemplificó Medina.

La discusión recién comienza, pero anticipa un debate profundo entre quienes buscan garantizar el uso social de la vivienda como derecho fundamental; y el de quienes priorizan la defensa de las libertades individuales y la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario.

Hay más de 55 mil viviendas desocupadas en Montevideo

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de un total de 1.659.048 de viviendas registradas en Uruguay, el 19,5% están desocupadas.

En el caso de Montevideo, hay unas 55.630 viviendas desocupadas, (el 9,3% de su stock), de las cuales el 34% están disponibles para alquilar o vender, mientras que solo el 13,6% tiene como destino el uso temporal (segunda residencia, esparcimiento, etc) y un 7,4% fueron registradas como en construcción o remodelación.

Diferente es el caso de Maldonado, Canelones y Rocha, tres departamentos con una cantidad significativa de viviendas desocupadas pero destinadas al uso temporal, lo que refleja el carácter turístico de esas viviendas.

1616105672930.webp En Montevideo, hay 55.630 viviendas desocupadas, de las cuales el 34% están disponibles para alquilar o vender Presidencia

De acuerdo a los datos del INE, Maldonado lidera el ranking de viviendas desocupadas, con un total de 69.110 inmuebles (el 45,2% de su stock total), pero en este caso, el 72,5% de esas viviendas, se destina al uso temporal, mientras que el 11,9% está disponible para alquilar o vender y el 4,3% estaba en construcción o reparación.

Canelones se ubica en el segundo lugar con 56.625 viviendas desocupadas, (el 20,3% de su stock), de las cuales el 46,9% se utilizan de forma temporal, el 15% están disponibles para alquilar o vender, y el 9,3% estaba en proceso de construcción o reparación.

Mientras que en Rocha, se registraron 24.098 viviendas desocupadas (el 43,2% de su stock). En este caso, el 57,4% se destina al uso temporal, 19,1% estaban disponibles para alquilar o vender y 4,9% estaba en construcción o remodelación.

El aval de la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo

El proyecto a estudio de la Comisión de Vivienda del Senado contaba con el aval de la ahora exministra, Cecilia Cairo. De hecho, los senadores tenían previsto invitar a Cairo y otras autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para que dieran su visión sobre la iniciativa.

Andrade informó que la comisión planea una ronda de reuniones con instituciones vinculadas a la vivienda, como la Facultad de Arquitectura y organizaciones del movimiento cooperativo, así como con los gobiernos departamentales, con el fin de enriquecer el debate y coordinar acciones de cara al próximo Plan Quinquenal de Vivienda.