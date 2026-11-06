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Ana María Roveta de Gerla

6 de noviembre 2026

(Q.E.P.D.) Falleció en la Paz del Señor confortada con los Santos Sacramentos y la bendición Papal el 5 de Noviembre de 2026. Sus hijos: Emilia, Cristina Gerla y Rafael Alonso, sus nietos Sofía Fernández y Carlos Gómez, Sebastián Fernández y Florencia Lago, Pilar Fernández, María Inés Alonso y Nicolas Henderson, Martina Alonso y Juan Gortari, Pepe Alonso y Paulina Muñoz sus bisnietos: Manuel, Félix, Justino, Amalia, Salvador, Franca, Pedro, Isidora, Manuela, Alba y Justo. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sepelio ya efectuado. (Emp. Rogelio Martinelli SA)

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