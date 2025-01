Globos de Oro 2025: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

En las categorías dedicadas a la televisión destaca The Bear, con cinco nominaciones, seguida por Only Murders in the Buildingy Shōgun, que cuentan con cuatro cada una.

BBC Mundo te cuenta aquí quiénes son los ganadores a medida que los van anunciando:

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, por "Emilia Pérez"

Getty Images Demi Moore a su llegada a la alfombra roja de los Globos de Oro 2025.

Getty Images Karla Sofía Gascón, la estrella de "Emilia Pérez", llegando a los Globos de Oro 2025.

Getty Images Colman Domingo manda a un beso a los fans en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Getty Images Zoe Saldaña, quien da vida a a la abogada Rita Mora Castro en "Emilia Pérez", posa vestida de Saint Laurent en el photocall de los Globos de Oro.

Getty Images La interpretación que Timothée Chalamet hace de Bob Dylan en la cinta A Complete Unknown ha sido muy elogiada por la crítica.

Getty Images Cynthia Erivo (izquierda) y Ariana Grande, las estrellas de Wicked, llegaron juntas a la 82.ª edición de los galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera.

Getty Images Adrien Brody, protagonista de The Brutalist, es uno de los contendientes del premio a mejor actor de drama.

Getty Images Zendaya, quien aspira al Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical por su papel en Challengers, en la alfombra roja.

Getty Images Angelina Jolie se puso en la piel de Maria Callas en la última cinta de la "trilogía de divas" del director chileno Pablo Larraín.

Getty Images Ted Danson recibirá el Premio Carol Burnett, creado en 2018 para reconocer la excelencia televisiva.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección del mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en el nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC