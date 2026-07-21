Lo que nadie te explicó sobre la obesidad: el videopodcast que busca derribar mitos sobre una enfermedad crónica

La obesidad continúa siendo una de las enfermedades más estigmatizadas y, al mismo tiempo, una de las menos comprendidas. Con el objetivo de aportar información basada en evidencia y dar lugar a historias reales, El Observador y Cliba estrenaron el primer episodio de Más allá de la balanza, un videopodcast dedicado a abordar la obesidad desde una mirada médica, científica y humana.

El episodio, titulado "Lo que nadie te explicó sobre la obesidad" , cuenta con la participación del Dr. Conrado Fender , fundador y director de Cliba, y de Álvaro Godiño , paciente de la institución, quien comparte su experiencia personal tras convivir durante años con la enfermedad.

Durante la conversación, Fender remarcó la importancia de seguir generando espacios de información para combatir los mitos que aún persisten.

"La obesidad es una enfermedad compleja y requiere un abordaje multidisciplinario. Tenemos medios como las redes sociales, con un alcance enorme; utilicémoslos bien para informar, tanto a los pacientes como al público en general e incluso a los propios profesionales de la salud", sostuvo.

El especialista explicó que, si bien hoy muchas personas llegan a la consulta con mayor información gracias a internet y a las herramientas de inteligencia artificial, todavía existen conceptos erróneos sobre la enfermedad y sus tratamientos.

Uno de los principales mensajes del episodio apunta a comprender que la obesidad es una enfermedad crónica y no una cuestión de voluntad.

"La obesidad no tiene cura, eso hay que tenerlo bien claro. Como ocurre con otras enfermedades crónicas, no se cura, pero sí se controla", afirmó Fender, quien insistió en que el tratamiento debe contemplar aspectos médicos, nutricionales, psicológicos y de actividad física.

El director de Cliba también explicó que la cirugía bariátrica no representa una solución inmediata ni una decisión apresurada, sino que forma parte de un proceso cuidadosamente planificado.

"Nadie llega directamente a una operación. Antes hay un trabajo previo, con nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, profesores de educación física y estudios médicos. Después de la cirugía tampoco termina el tratamiento: el seguimiento es la etapa más importante para lograr buenos resultados a largo plazo", señaló.

Una historia atravesada por la frustración

Además de la mirada médica, el episodio pone el foco en la experiencia de quienes conviven con la obesidad. Álvaro Godiño repasó un recorrido marcado por intentos fallidos para bajar de peso, dietas restrictivas y una profunda frustración.

"Es una enfermedad con la que uno lucha y lucha durante años, hasta que llega un momento en que te cansás. A veces incluso tirás la toalla y pensás: viviré los años que tenga que vivir", relató.

Según explicó, la obesidad no solo afecta la salud física, sino también la calidad de vida y la autoestima.

"El paciente sufre muchísimo. No solamente por la enfermedad, sino por cómo lo juzga su entorno", expresó, una idea que también fue compartida por Fender durante la entrevista.

Godiño reconoció que durante mucho tiempo encontró en la comida una forma de refugio emocional y comparó esa relación con otras adicciones.

"Recuerdo salir una noche y comerme cuatro hamburguesas. A veces me siento hasta ridículamente juzgando a alguien que tiene problemas de adicciones cuando yo mismo tenía una adicción a la comida chatarra", contó.

Para el paciente, una de las mayores dificultades es que la comida está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. "Es algo socialmente aceptado. Está permanentemente al alcance de la mano y forma parte de nuestros encuentros y celebraciones", detalló.

El momento que cambió todo

Durante la charla, Godiño recordó el episodio que terminó impulsándolo a buscar una solución definitiva. Mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares, se dio cuenta de que subir apenas diez escalones le provocaba un gran esfuerzo físico.

"Me sentí un lisiado. Me faltaba el aire, me dolían muchísimo las rodillas, no quería salir ni jugar con mi hija. Ahí entendí que había tocado fondo", recordó.

Al regresar a Montevideo comenzó a consultar distintas clínicas y, tras un largo proceso de información y evaluación, decidió someterse a una cirugía bariátrica.

Hoy asegura que el cambio más importante no fue solamente la pérdida de peso, sino recuperar su calidad de vida.

"Perdí alrededor de 50 kilos. Más que sentir que dejé de cargar una persona encima, recuperé la libertad de movimiento, la salud de mis articulaciones y la posibilidad de hacer cosas que antes eran impensables", afirmó.

A través de este primer episodio, Más allá de la balanza propone abrir una conversación sobre una enfermedad que afecta a millones de personas, promoviendo información confiable, derribando prejuicios y mostrando que el tratamiento de la obesidad requiere un abordaje integral y un acompañamiento sostenido en el tiempo.