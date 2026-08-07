Montecon inauguró un Centro de Capacitación Portuaria con un simulador de grúas único en Uruguay

Montecon inauguró su nuevo Centro de Capacitación Portuaria , una iniciativa orientada a fortalecer la formación de sus colaboradores y elevar los estándares de seguridad en la operativa del Puerto de Montevideo . El proyecto incluye la incorporación de un simulador de grúas considerado único en Uruguay y sin antecedentes de este tipo en la región .

El nuevo equipamiento recrea con alto nivel de realismo las condiciones de trabajo que enfrentan los operadores en el puerto. A través de tecnología de simulación avanzada , permite entrenar maniobras en un entorno seguro, reproduciendo variables como lluvia, niebla, viento y otras situaciones adversas que pueden presentarse durante la operación.

"Este simulador emula de una manera muy fidedigna el ambiente en el que el operador trabaja, tanto a nivel climático como frente a distintas adversidades que se presentan en la operativa. Permite entrenar en un ámbito seguro, simulando todas las situaciones que pueden ocurrir sin poner en riesgo al trabajador, la carga ni el entorno ", explicó Martín González, gerente general de Montecon .

El ejecutivo destacó que el simulador representa el primer paso de un proyecto de mayor alcance : "Este es el primero de este tipo en Uruguay e incluso no hay simuladores similares en la región. El espíritu es poder compartirlo en lo que refiere a la formación portuaria".

El sistema fue desarrollado por la empresa canadiense CM Labs e incorpora un motor físico de última generación capaz de reproducir con precisión el comportamiento dinámico de las grúas, las cargas, los cables, los contenedores y el entorno operativo. Además, cuenta con diez pantallas LCD de 55 pulgadas, una plataforma de movimiento D-BOX de tres ejes, asiento de operador y controles equivalentes a los utilizados en equipos reales, generando una experiencia inmersiva para los usuarios.

Formación más segura y procesos más ágiles

Según González, uno de los principales beneficios del simulador es que permite acelerar el proceso de aprendizaje sin comprometer la seguridad.

"Evita riesgos, evita accidentes y genera más confianza. Hace que el proceso de preparación y entrenamiento sea más seguro y también más dinámico", señaló.

Actualmente, la formación de un operador de grúa móvil requiere un proceso de al menos diez meses antes de que pueda desempeñarse de forma autónoma. Con esta nueva herramienta, Montecon busca optimizar esa etapa de capacitación.

"Un operador de grúa móvil necesita no menos de diez meses de preparación por la relevancia que tiene ese rol. Con este simulador apuntamos a dinamizar ese proceso", sostuvo.

Una inversión para el desarrollo del talento

La compañía destinó US$ 800.000 a la creación del Centro de Capacitación Portuaria, que tendrá capacidad para formar a más de 300 trabajadores por año.

La iniciativa forma parte de la estrategia de desarrollo de talento que Montecon impulsa desde hace varios años, con programas de capacitación técnica y operativa, formación en seguridad, desarrollo de liderazgo y fortalecimiento de competencias vinculadas a nuevas tecnologías y procesos.

Además, todos los nuevos colaboradores atraviesan un proceso de inducción y capacitación antes de incorporarse a las tareas operativas, incluyendo las instancias necesarias para la obtención del carné portuario.

Proyección para el sector

Si bien el centro estará enfocado inicialmente en la capacitación del personal de Montecon, la empresa proyecta ampliar su alcance.

"El siguiente paso es seguir desarrollando el centro de capacitación, poner el foco inicialmente en nuestro personal y luego abrirlo al resto del sector portuario, tanto a nivel local como regional", adelantó González.

Con una plantilla de 600 colaboradores directos e indirectos, de los cuales el 95% trabaja en el puerto, Montecon busca consolidar una operación cada vez más profesional, segura y eficiente, al tiempo que fortalece la formación de los trabajadores y acompaña la incorporación de nuevas tecnologías al sector portuario uruguayo.