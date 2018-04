Montevideo es la ciudad de la IPA

En Montevideo manda la India Pale Ale, más conocida por su sigla IPA. La variedad de cerveza -creada por los ingleses para que resistiera los viajes por el océano sin agriarse- se convirtió en la más popular para los montevideanos con el auge de la cerveza artesanal en los últimos años.

La IPA es la insignia de la versión artesanal de esta bebida alcohólica y así lo notan los propios encargados de venderla en múltiples bares, restaurantes y pubs de la ciudad. Siete locales consultados porconvienen en que esa es la variedad que más se consume, sin importar el barrio o el estilo del local.

"Pedir la cerveza es un problema, al principio nadie entiende el idioma", cantó durante el Carnaval 2018 la murga Cayó la Cabra, en referencia al establecimiento de un nuevo lenguaje al momento de arrimarse a la barra o de llamar al mozo. El chopp, la botella de litro o el vaso cedieron el trono a la pinta. "Tenemos IPA, pale ale, EPA y APA", comentaba una de las integrantes de la murga durante su popurrí. Esas siglas hoy son menos crípticas que hace algunos años para los consumidores, que atraviesan un período de acostumbramiento desde que empiezan a consumir cerveza artesanal.

Los responsables de los locales consultados consideran que el primer paso suelen ser las cervezas rubias, las más livianas y accesibles. Luego se avanza hacia la IPA, de un sabor más amargo y de mayor volumen alcohólico. Para los que van más allá de las India Pale Ale están las cervezas negras o rojas, pero no son tan populares.

Otro elemento unificador es que el público busca la exclusividad. Un puñado de cervecerías artesanales cuentan con sus propios locales, como Oso Pardo, Mastra y Shelter, mientras que otros ofrecen de forma exclusiva la versión "tirada" de cervezas que únicamente se encuentran en botella. Los militantes de la cerveza artesanal y fieles concurrentes de los bares que producen sus variedades suelen quedarse con las opciones del local, pues si quieren tomar una marca más establecida (Cabesas Bier, Volcánica o Bizarra) la compran en un supermercado o autoservicio.



Siete casos

Andrés Méndez, El secreto de Igor: La que más vendemos es la Bizarra, porque aparte de ser sponsor del local, somos el único lugar del país donde se puede comprar tirada. Tenemos blonde, IPA, stout y amber. Después viene la Bimba Bruder y una tirada de El camino.

La más pedida es la blonde, creo que porque es la más parecida a la cerveza tradicional. Ante la duda y sin conocer mucho de cerveza artesanal se pide esa. Pero la IPA, que es más fuerte y pega más, la sigue muy de cerca, es muy poca la diferencia.

Gerard Da Silva, Mastra (Mercado Agrícola): La venta es pareja, pero las rubias y la IPA son de las más solicitadas. Nosotros tenemos una peculiaridad y es que atendemos a muchos turistas. Por ejemplo tenemos a los brasileños que, por alguna razón, están fijados con la Patricia. Entonces les ofrecemos la golden, una cerveza rubia que es lo más parecido a ese estilo. Después tenemos la golden strong, que tiene mayor volumen alcohólico, para cuando te piden "dame lo más fuerte que tengas".

Después el que conoce de cerveza artesanal pide la IPA, que al tener más lúpulo es más amarga. Los brasileños también piden esa. Dentro de esa variedad tenemos una con naranja y miel y otra exclusiva del MAM con manzana y canela. Otros buscan el estilo "Guinness", entonces les ofrecemos la american stout. Otros van por la roja, hay de todo.

Acá vendemos 3000 litros por mes y en temporada más. La cerveza artesanal está tan presente que, si bien somos una franquicia de Mastra, la gente viene y te pide cervezas de otras marcas, entonces tengo que saber cómo es cada una para ofrecer lo más parecido posible.

Noelia Aboal, St. Patrick's: La IPA es muy pedida, así como la belgian blond ale, las dos de Mastra, que es lo que vendemos nosotros como chopp. Hay un gusto muy marcado y definido, que va evolucionando. El que compra cerveza artesanal no busca algo suave. El que empieza sí, compra la golden que es más suave, pero a medida que se va acostumbrando empieza a comprar variedades más fuertes. A mi me pasó así, y es habitual, se va aumentando el amargor y el volumen alcohólico.

Claudio Larumbe, Hey Chopp: Las dos más compradas son la IPA y la blonde, aunque ahora también se está empezando a mover la roja. Por otro lado están las cervezas especiales, las partidas limitadas que se consumen por la novedad. En Europa se están empezando a mover mucho las negras, y en Estados Unidos las sour, las cervezas amargas, y creo que, eventualmente, eso también va a llegar acá.



La cerveza artesanal está asociada a la IPA, por eso es la que más se vende. La movida que hay acá viene de Estados Unidos, y la versión que conocemos acá de esa cerveza es la americana, por eso cuando se piensa en cerveza artesanal se piensa en IPA.



Iván Cándido, Tierra de Osos/Oso Pardo: Nosotros somos fabricantes, entonces se buscan las nuestras, las que no encuentran en otro lado. Pero lo que más se consume es la IPA, es lo que más se pide, y nos pasa que se agota. En particular están la doble IPA con maracuyá y la new england IPA. Son las dos exclusivas y tienen un sabor particular.

La doble es amarga pero no invasiva, es aromática, tiene un 8% de volumen alcohólico y la hacemos con pulpa de maracuyá.

La new england es frutal, con un aroma y sabor turbio. Deja el paladar lleno y es jugosa, densa. Es fácil de tomar y no tan amarga.

Álvaro Andrés, Hilario: Cabesas nos produce una cerveza propia, y queremos hacer lo mismo para nuestro otro bar Don Andrés.

La más pedida es la blonde, porque tiene la mezcla adecuada de sabor, y es exclusiva de nuestro bar. Además tiene una buena relación calidad-precio.

Juan Cohen, Shelter: en nuestro caso es sencillo y es un caso un poco particular. Como además de un bar somos también una fabrica, las birras que más se venden son las Shelter, las nuestras. Por una razón obvia, la gente te pide la de la casa.

Las que más se venden por lo general son dos. Por un lado la golden, porque es la más "universal", la más fácil de tomar y de entrarle cuando no conocés mucho. Es suave y liviana

Y después las IPA, porque son las favoritas dentro del mercado artesanal, son la bandera de toda esta movida, a nivel mundial. Estados Unidos lleva la posta y se caracterizan por su variedad y cantidad de uso del lúpulo

