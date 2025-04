"Estamos frente a una caza de brujas": Sandra Lazo aclaró presunta deuda a su nombre en medio del caso Cairo

EL CLUB DE NO PAGAR



Sandra Lazo, Ministra de Defensa Nacional, deudor Cat. 3 (Deudores con capacidad de pago comprometida)



¿Por qué será que la mayoría de los políticos del FA no pagan lo que corresponde?



Y no me vengan de que son pobres o que ganan poquito, porque sabemos… pic.twitter.com/EUHgMWs7EW