Enzo Fernández habló sobre el Superclásico del domingo y elogió a uno de los jugadores de River Plate; mirá el video

Enzo Fernández elogió a Franco Mastantuono

Por otro lado, uno de los mejores jugadores que tiene actualmente River Plate y el fútbol argentino es Franco Mastantuono. Con tan solo 17 años, es fundamental en el esquema y ya captó la atención de los equipos más importantes de Europa que llaman a su puerta: "Veo un jugador increíble, que está haciendo muy bien las cosas y está demostrando un gran nivel", empezó contando Enzo.

"Tiene futuro europeo, se lo ve cuando juega en River porque siempre demuestra cosas. Esperemos que también nos pueda ayudar en la Selección. ¿Si tiene pasta para la Selección? Sí, a mi gusto es crack. Le deseo lo mejor y ojalá pueda lograr todos sus objetivos", sentenció.

Enzo sobre Mastantuono.mp4 Enzo Fernández sobre Mastantuono. Los Edul

Siguiendo por la línea de jugadores actuales del Millonario, también fue consultado por Enzo Pérez: "Fue uno de mis mayores ejemplos a nivel fútbol. Cuando subí a Primera en River, era una bandera muy importante para nosotros, nos guiaba a los más chicos para saber cuál era el camino", mencionó en primera instancia.

"Me ayudó un montón en el día a día. En los entrenamientos me daba consejos y, cuando las cosas no iban tan bien, me abrazaba y me decía que siguiera trabajando. Es una persona muy especial, más que un compañero, un amigo. Un profesional increíble que vive 24 horas para River. Es muy gratificante verlo de esa manera", expresó el jugador del Chelsea.

Enzo y el deseo de volver a River Plate

Con respecto a un futuro lejano y una posible vuelta al club de sus amores en Argentina, Enzo fue claro: "Primero que quiero volver a jugar a Argentina, a River y vivir ahí también. A medida que pasa el tiempo, pasan un montón de cosas en el medio, pero mi idea siempre fue volver a jugar al fútbol argentino, a River y vivir en Argentina para estar cerca de mis amigos y mi familia", declaró y le agregó: "Me hubiera gustado ganar la Libertadores con River, es uno de mis mayores sueños".