República Ganadera: auditoría detectó una diferencia de US$ 24 millones entre el patrimonio declarado y la realidad

El trabajo también concluye que "los estados financieros de República Ganadera SRL al 30 de junio de 2024 han sido ajustados por la sobrevaluación de activos por US$ 18.576.136" con respecto a la información que surgen de las declaraciones juradas de existencias Dicose y "por los pasivos omitidos por US$ 5.684.000".

La auditoría fue realizada por la empresa Eura Audit y fue presentada por la síndico del concurso, la abogada Zamira Ayul, a los acreedores.

La firma expuso que para generar el informe se analizaron y compararon los estados financieros de República Ganadera correspondientes al 30 de junio de 2023 y 30 de junio de 2024, según la documentación presentada por la empresa en el expediente del concurso voluntario (que finalmente no prosperó).

“Toda la información obtenida y proporcionada por la empresa así como de sus responsables y funcionarios, se ha tomado como válida para la elaboración del presente trabajo, por lo que (…) nuestro trabajo no comprendió en ningún momento una auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, un examen del control interno u otra revisión o servicio de auditoría”, aclaró Eura Audit.

Otras irregularidades detectadas

El informa señaló que “se identificaron inconsistencias en la valuación de animales y contratos de capitalización, sumando una diferencia adicional de US$ 1.876.136 solo en valuación de existencias”.

Asimismo “se encontraron 7.348 cabezas de ganado vacuno vendidas sin facturación registrada, lo que sugiere posibles desvíos o ingresos no declarados”.

“Se detectó una operación sospechosa por US$ 343.017 en la venta de ganado a Fabiana Mussio, hermana del administrador de la empresa (Mauro Mussio)”, señaló.

El trabajo reveló que “gran parte de las ventas de ganado se cobraba en efectivo y por adelantado, por fuera del sistema bancario y sin trazabilidad clara, en montos significativos”.

Al realizar una revisación de las planillas del banco con el que trabajaba la empresa no encontraron registros bancarios de ingresos a las cuentas bancarias en dólares de Scotiabank ni en Montevideo ni en Artigas, donde operaban. "Consultados sobre el proceso de cobranza se nos informó que las ventas a través de consignatarios se manejaban a través de adelantos e ingresos por montos globales de US$ 50 mil, US$ 100 mil, US$ 150 mi, US$ 200 mil, y se iban descontando dichos adelantos con las ventas que se iban realizando".

En esa misma línea se señaló que "el 52% de las ventas se realizó a una sola firma (Indarte y Cía), lo que genera riesgos de dependencia o posibles conflictos de interés".

También se refirió a la informalidad laboral tras detectar que de los 41 trabajadores identificados, 16 no estaban registrados y 22 de los 25 declarados cobraban parte de su salario (20%) “en negro”. Se aclaró que esas situaciones han sido regularizadas por la sindicatura al asumir el control de la empresa.

"Se observaron diferencias de hasta US$ 13.418.496 entre los contratos formalizados y lo declarado como activos y pasivos, dificultando el control y la transparencia financiera", indicó el informe.