República Ganadera propuso acuerdo a inversores: los obliga a retirar denuncias penales y promete pago de la deuda a 9 años

El proyecto de convenio está previsto en la ley concursal y requiere que sea firmado por acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto. De obtenerse las mayorías se suspenderá la junta de acreedores, prevista para el 30 de setiembre.

El plan de negocios propone un sistema pastoril de cría de ganado bovino con terminación de terneros a 180 kilos promedio, con aumento gradual año del rodeo de cría mediante la comercialización de terneros y vacas de invernar, realizando pagos parciales y aumentando el rodeo.

Republica Ganadera reconoce que el pasivo es de casi US$ 90 millones a la fecha de solicitud del concurso, que luego paso a ser concurso necesario.

El Plan de Negocios se basa en un sistema pastoril de cría de ganado bovino con terminación de terneros a 180 kilos promedio, con aumento gradual año del rodeo de cría mediante la comercialización de terneros y vacas de invernar, todo mejor detallado en el Plan de Negocios.

“Para llevar adelante dicho Plan de Negocios, la base se encuentra en un rodeo de 19.271 bovinos entre vacas de cría, terneros, novillos, vaquillonas y toros, más 2.040 terneros por nacer. También con un total de 19.816 ovinos entre ovejas y corderos. Y finalmente con 80 equinos. Asimismo, se parte del supuesto de contar con un stock de US$ 2.500.000 en comida embolsada, US$ 888.000 en plantaciones, US$ 87.150 en lana en stock y otros activos por US$ 220.000.

La masa activa será volcada en su totalidad en un fideicomiso, que será llamada Fideicomiso RG y se encargará de llevar adelante el Plan de Negocios para el pago de las obligaciones de la empresa.

El Fideicomiso RG será gestionado por un fiduciario que dirigirá y controlará la empresa y tendrá "las más amplias facultades sobre la Propiedad Fiduciaria para llevar adelante el Plan de Negocios, incluyendo la enajenación de todo o parte de la Propiedad Fiduciaria, comprar ganado en sustitución del ganado Propiedad Fiduciaria y el cambio de los campos explotados".

El fiduciario se encargará de pagar a los beneficiarios en los términos y plazos previstos en el plan de negocios.

El administrador, por su parte, deberá presentar cada seis meses un informe detallado al juzgado y al comité de acreedores, sobre el cumplimiento del plan de negocios, estado de la propiedad fiduciaria, evolución del rodeo y proyección de pagos.

El comité de acreedores o inversores tendrá cinco representantes, con sus respectivos suplentes, designados por los acreedores por plazos bi-anuales, pudiendo reelegirse y serán honorarios. El plan propone que cada inversor tendrá votos en proporción a su crédito.

El fiduciario cobrará honorarios y será electo "preferentemente de la lista de síndicos e interventores concursales confeccionada por el Poder Judicial o tratarse de una entidad que brinda servicios fiduciarios en forma profesional".