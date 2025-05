El enojo de Diego Aguirre con Edgardo Novick en Peñarol y los dos juveniles que promoverá a Primera para el segundo semestre del año

"Las charlas para mí son privadas y no son para andar contando a la prensa , tengo mucho respecto para los jugadores, no hablo de jugadores que no han llegado ni de posibilidades porque no es lo indicado", dijo Aguirre.

"No pudimos ganar, no sé si es tan determinante la posición, pero queríamos ganar, como las últimas veces que fuimos protagonistas (2011 y 2024), entramos como segundos y veremos qué nos depara el sorteo" , manifestó La Fiera.

"Me quedé con la sensación de que se pudo jugar mejor y lograr el triunfo, pero el partido fue parejo y el empate estuvo bien si lo analizamos", agregó.

"La segunda parte del año va a ser durísima, tenemos que estar más sólidos", confesó el DT.

"Aprendí que no podés elegir rival, hay algunos que son más difíciles que no los voy a nombrar porque nos pueden tocar. Me hago una lista del 1 al 8 donde prefiere unos antes que otros, después podrás ganarle o no, pero no será la primera vez que un segundo le gane a un primero", analizó.

"El Campeón del Siglo sin gente no es lo mismo, es una sensación que no terminamos de encontrar ese contagio que lo valoro mucho, es una de las razones que no está toda esa fiesta que hace que el partido sea más frio, que parezca más un entrenamiento que partido por los puntos. Puede haber rendimientos peores o mejores, pero es una sensación muy incómoda que ojalá no pase nunca más, que sea la fiesta con nuestra gente", dijo Aguirre.

"Para mí nunca es fácil la Copa Libertadores,nos tocó el campeón argentino y el campeón paraguayo. Había tres campeones en el grupo, no es fácil para nada, y tres campeones de América. Tal vez si podía haber algún equipo más poderoso en otra serie, pero eso son especulaciones. Tenemos el mérito de haber clasificado habiendo jugado los tres partidos en casa sin público, lo que para mí le da más valor", concluyó Aguirre.

Los dos juveniles que Diego Aguirre subirá a Primera para el segundo semestre del año

Aguirre dijo que está siguiendo a dos jugadores de la Tercera que fue campeona del Torneo Apertura en su categoría y que piensa promover a dos futbolistas de ese plantel para el primer equipo, para el segundo semestre del año.

Uno es Stiven Mulhethaler quien firmó contrato con el club el pasado martes.

El otro es Lorenzo "Lolo" Couture.

"Son dos jugadores importantes que van a acompañarnos en este proceso", reveló.

El retorno de Pedro Milans

Pedro Milans no jugó ante Vélez porque estaba con fiebre y "no estaba bien para jugar hoy, seguramente ya entrene maañana con normalidad y juegue el domingo", afirmó Aguirre sobre el próximo encuentro aurinegro que será ante Cerro Largo.