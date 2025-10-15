Dólar
Fúnebres / Participaciones

Nelly Rita Rodríguez de Lena

15 de octubre 2025

(Q.E.P.D.) - Falleció en La Paz del Señor confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal en Montevideo el día 13 de octubre de 2025. Sus hijos María del Rosario Lena de García , Ana María Lena de Vidal y Pedro Vidal , sus nietos Mariana Vidal y Sebastián Mateo, Florencia Vidal y Felipe Lasarte, Carlos García , María José García y Diego Acosta, sus bisnietos Benicio y Alfonso Mateo, y demás deudos, participan con profundo pesar dicho deceso, dan gracias a Dios por su larga vida y piden una oración por su alma y eterno descanso. Sepelio ya efectuado. (Emp. Rogelio Martinelli SA)

