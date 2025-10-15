El nuevo formato que estudia la UEFA para que las Eliminatorias de Europa sean más atractivas y no tan aburridas

La Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) se comenzó a replantear el actual formato de Eliminatorias para los Mundiales teniendo en cuenta que para muchos, el sistema aplicado últimamente resulta aburrido y muy obvio respecto a las selecciones que clasifican.

Según publicó Inside Wolrd Football, la idea de una reforma tomó fuerza luego de que varios dirigentes y sectores vinculados al fútbol europeo advirtieran una caída en el interés de los hinchas y también de las distintas cadenas televisivas por los partidos de las actuales Eliminatorias.

El Comité de Selecciones Nacionales de la UEFA conformó un grupo de trabajo para estudiar posibles alternativas al modelo vigente.

Entre las opciones que se analizaron figura la posibilidad de integrar la Nations League dentro del proceso de clasificación, de modo que los resultados en esa competencia tengan incidencia directa en el acceso al Mundial.

También se habló de la idea de la adopción de un formato “suizo”, similar al que comenzará a aplicarse en la próxima edición de la Champions League, con el objetivo de aumentar la competitividad y evitar los partidos con poco en juego.

Según informó el citado portal, los secretarios generales de las federaciones europeas fueron informados sobre las discusiones en una reunión en Málaga, España.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, también se refirió al tema durante la Cumbre de Fútbol celebrada en Portugal. "No habrá más partidos, pero sí un formato más interesante", admitió.

En la UEFA entienden prácticamente por unanimidad que reformar sus Eliminatorias es una obligación, teniendo en cuenta el poco interés de los partidos, a diferencia de la Nations League que ha ido creciendo.