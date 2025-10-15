Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

El nuevo formato que estudia la UEFA para que las Eliminatorias de Europa sean más atractivas y no tan aburridas

Se vienen cambios importantes de cara a la clasificación europea para los próximos Mundiales

15 de octubre 2025 - 15:33hs
Cristiano Ronaldo es un llamador en Portugal
Cristiano Ronaldo es un llamador en Portugal AFP

La Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) se comenzó a replantear el actual formato de Eliminatorias para los Mundiales teniendo en cuenta que para muchos, el sistema aplicado últimamente resulta aburrido y muy obvio respecto a las selecciones que clasifican.

Según publicó Inside Wolrd Football, la idea de una reforma tomó fuerza luego de que varios dirigentes y sectores vinculados al fútbol europeo advirtieran una caída en el interés de los hinchas y también de las distintas cadenas televisivas por los partidos de las actuales Eliminatorias.

Se trabaja en un grupo que piensa a futuro

El Comité de Selecciones Nacionales de la UEFA conformó un grupo de trabajo para estudiar posibles alternativas al modelo vigente.

Entre las opciones que se analizaron figura la posibilidad de integrar la Nations League dentro del proceso de clasificación, de modo que los resultados en esa competencia tengan incidencia directa en el acceso al Mundial.

También se habló de la idea de la adopción de un formato “suizo”, similar al que comenzará a aplicarse en la próxima edición de la Champions League, con el objetivo de aumentar la competitividad y evitar los partidos con poco en juego.

20251014 FBL - WC - 2026 - EUR - LAT - ENG England's forward #09 Harry Kane shakes hands with England's midfielder #04 Declan Rice as he goes off during the 2026 World Cup qualifying group K football match between Latvia and England at the Daugava Stadium
Harry Kane y Declan Rice

Harry Kane y Declan Rice

Según informó el citado portal, los secretarios generales de las federaciones europeas fueron informados sobre las discusiones en una reunión en Málaga, España.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, también se refirió al tema durante la Cumbre de Fútbol celebrada en Portugal. "No habrá más partidos, pero sí un formato más interesante", admitió.

Oslo (Norway), 06/06/2025.- Norway's Erling Haaland (R) celebrates with teammate Martin Oedegaard after scoring the 3-0 goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Norway and Italy at Ullevaal Stadium in Oslo, Norway, 06 June 2025. (Mundia
Erling Haaland y Martin Odegaard celebran el triunfo de Noruega ante Italia por Eliminatorias

Erling Haaland y Martin Odegaard celebran el triunfo de Noruega ante Italia por Eliminatorias

En la UEFA entienden prácticamente por unanimidad que reformar sus Eliminatorias es una obligación, teniendo en cuenta el poco interés de los partidos, a diferencia de la Nations League que ha ido creciendo.

