¿A partir de qué fechas Uruguay logrará niveles de inmunización sugeridos por la OMS?

"El SARS-CoV-2 es muy transmisible. Creemos que para romper realmente la cadena de transmisión es necesario que por lo menos entre el 60% y el 70% de la población esté inmunizada", estimó el año pasado la jefa científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan. ¿Cuándo va a pasar esto en Uruguay?

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, consideró semanas atrás en una entrevista con Búsqueda que los efectos de la llamada "inmunidad del rebaño" podrían comenzar a notarse a partir de primavera, mientras que el asesor en materia logística del Plan de Vacunación, Raúl Bianchi, expuso que "le gustaría pensar" que para agosto "estuviéramos todos vacunados. "Siendo conservador, a 160 mil personas por semana, son unas 700 mil al mes, en seis meses damos 4 millones de dosis, aproximadamente. Lo que equivale a 2 millones de uruguayos", dijo el adscripto en entrevista con El Observador.

¿A partir de qué fechas podrían comenzar a lograrse estos niveles? Si se considera el mínimo de 60% manifestado por la jefa científica Swaminathan, entonces Uruguay podría alcanzar este nivel de población totalmente inoculada para el próximo 4 de julio, dentro de 93 días. Así lo indican las proyecciones de la plataforma Time to Herd, que se basa en la recopilación de Our World in Data.

En cambio, si se toma la estimación del 70%, tal nivel de inmunidad colectiva se lograría en 111 días: el próximo 22 de julio.

No obstante, experiencias internacionales indican que con porcentajes menores ya pueden retomarse algunos hábitos o reducir las limitantes a ciertas actividades. Este es el caso de Israel, que al cierre este viernes 2 registraba a un 56,60% de su población inoculada con las dos dosis. Con estos niveles, la nación comenzó a partir de finales de febrero una lenta reapertura, que incluyó la vuelta actividad de tiendas y centros comerciales, y la habilitación de jornadas presenciales en clubes y piscinas para quienes acrediten un pasaporte sanitario, que indica que ya están inoculados o cursaron la enfermedad.

Si se considera que, a pesar de no tener una inmunidad colectiva, un alto porcentaje de la población vacunada permite mover un poco las perillas, entonces Uruguay alcanzaría el nivel de inmunidad registrado por Israel el próximo 26 de junio, en 85 días.

¿Cómo está la región?

De acuerdo a las proyecciones de Time to Herd, Brasil lograría una inmunidad del rebaño (70%) en setiembre de 2022, en 549 días, si continúa con el actual ritmo de vacunación. El vecino país dio sus primeras vacunas el 18 de enero, y lleva a la fecha administradas la cantidad de dosis necesarias para inmunizar al 4,75% de su población, según el recuento de Reuters.

Si Argentina continúa con el ritmo actual de vacunación, logrará inocular de forma total al 70% de su población en noviembre de 2022. Ese país lleva a la fecha vacunada al 4,52% de su población. Según el Monitor Público de Vacunación lleva vacunadas con la primera dosis a 3.440.284 de personas y 682.868 de personas con las segundas dosis. De más de 65 millones de dosis adquiridas por el gobierno de Alberto Fernández, Argentina lleva recibidos el 7%.

Chile es el que está mejor posicionado en la región, a pesar de que a la fecha rigen en ciertos puntos del país toques de queda y un Estado de Excepción. Si el país trasandino continúa con su ritmo de vacunación actual, llegará el próximo 23 de junio a tener a un 70% de su población vacunada con las dos dosis.