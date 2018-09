"Argentino, ¡sos mi amigo": la original idea de un restaurante de Colonia

Un cartel al frente del restaurante La Gitana, en la calle empedrada de Misiones de los Tapes, en Colonia de Sacramento, sorprendió a los argentinos que este fin de semana, pese a la crisis económica y el irrefrenable encarecimiento del dólar, igual cruzaron el Río de la Plata. “Argentino, ¡sos mi amigo! Entrá, comé, tomate algo y pagá lo que te parezca justo y esté a tu alcance”, leyeron, sorprendidos, los turistas.

“El gesto nos salió bárbaro. Lo pusimos ayer y mucha gente nos ha felicitrado; se armó un lindo revuelo”, contó a El Observador Martín de Freitas, uno de los propietarios del gastrobar. Ante la depreciación del peso argentino esta semana y el anuncio que hizo el viernes el presidente Mauricio Macri de que instrumentará impuestos al consumo de los argentinos que hicieran turismo externo, De Freitas se preocupó y se contactó con amigos del país vecino. Le transmitieron lo evidente: estaban todos “bastante mal”.

Entonces, junto a su pareja, Pilar Capurro, se le ocurrió la idea de la pizarra y como consecuencia compensaron con una actividad “bastante normal”.

La mayoría pagó exactamente lo que indicaba la cuenta, pero hubo quienes se acercaron preguntando si el cartel “era en serio” y pagaron algo menos. “Esas personas en realidad no podían pagar lo que salía y no hubieran entrado a comer” si no era por la invitación. Esos clientes, contó, fueron “austeros” en lo que ordenaron: no se aprovecharon. “Nadie estuvo toda la tarde comiendo y tomando”.

La novedad se viralizó rápidamente en Twitter, a partir de una fotografía de un internauta, que mostró su afecto por Uruguay.

Basta Uruguay, no puedo ocultarlo más. Te amo. pic.twitter.com/GyrPzR98cW — Iván Conurban Ninja (@Casanovero) September 1, 2018

Al final del día, la caja del restaurante cerró “un poquito por debajo”, pero ni siquiera fue calculado el monto. “Nos queda la satisfacción por el cariño total que nos brindaron; no esperábamos que fuera a pasar esto”, dijo De Freitas.

Según reconocen las autoridades municipales y las cámaras empresariales, Colonia enfrenta una crisis turística como consecuencia del descalabro económico argentino de las últimas semanas. Miguel Slimovich, presidente de la Cámara Hotelera de Colonia, dijo a El Observador que la recesión "es importante". Aseguró que hay cinco hoteles que cerraron sus puertas a comienzo de agosto y dejaron a más de 25 trabajadores en seguro de paro.

En respuesta, el gobierno anunció que se devolverán 22 puntos del IVA a los extranjeros que consuman en el país. El 27 de agosto, luego del Consejo de Ministros, el titular de Economía, Danilo Astori, declaró que no se pueden ignorar "las relaciones de inestabilidad que hay en este momento en nuestro país vecino que se manifiestan en una gran volatilidad cambiaria que altera las relaciones de preciosentre los dos países y las paridades de poderes de compra". "Por eso, con criterio preventivo y la experiencia acumulada -afirmó- hemos resuelto reinstaurar algunos beneficios del pasado que habíamos suspendido por la buena evolución que ha tenido el turismo receptivo en los últimos tiempos".