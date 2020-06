"Asfixia de libertad": la clave de Uruguay para enfrentar la pandemia, según Lacalle Pou

Las medidas y decisiones que tomó Uruguay para enfrentar la pandemia por el coronavirus están siendo elogiadas a nivel mundial debido al control parcial del virus que alcanzó el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.

El presidente abordó el tema en una conferencia virtual organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) este jueves, en la que estuvieron presentes el escritor peruano Mario Vargas Llosa y el embajador de Reino Unido en Uruguay, Ian Duddy, entre otros.

Ante una consulta del moderador de la charla, Gerardo Bongiovanni, Lacalle Pou dijo que los uruguayos vivieron una “asfixia de libertad” al no verse sometidos a una cuarentena obligatoria, como impulsaba la oposición y gremiales médicas. “Desde el principio tuve claro que no la iba a (decretar). El individuo sintió que su libertad responsable no solo iba a determinar su vida, sino la de los seres cercanos y la comunidad. El Uruguay entendió y aplicó su libertad responsable como pocas veces vi en mi vida”, expresó.

El mandatario agregó que hubo un fino equilibrio entre las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo (cierre de escuelas y liceos, cierre de fronteras, cancelación de espectáculos públicos) y el comportamiento social, y manifestó que los ciudadanos habían sentido una “censura popular” al comprender que el incumplimiento de las medidas sugeridas de distanciamiento físico afectaba no solo sus vidas, sino la del resto.

Lacalle Pou abundó en su concepción de la libertad durante la charla y dijo que en los 1.710 días que le quedan de gobierno, será un faro que buscará dejarle a la población.

Respecto a la pandemia, reconoció que el brote en Treinta y Tres, detectado el fin de semana fue un “golpe personal” porque en el Poder Ejecutivo ya estaban con “la cabeza puesta en levantar la emergencia sanitaria”, decretada el 13 de marzo al registrarse los primeros cuatro casos.

Inés Guimaraens

El presidente reveló que al comienzo de la pandemia solicitó modelos predictivos y sus asesores le entregaron dos. “Uno que decía que iban a haber 1.250 casos activos y el otro decía que se enfermaban 250 mil personas. Entre uno y otro hubo un spread, por lo que la decisión de no cuarentena obligatoria fue más compleja en base a los datos que teníamos”, subrayó.

Acerca de la salida de la crisis, Lacalle Pou dijo que hay una mayor confianza en el país debido al manejo de la pandemia. Puso como ejemplo la emisión de bonos realizada el lunes, que “superó las expectativas”.

“Hay confianza y sobre la confianza es que se construye. Mucha gente en el mundo que tiene la posibilidad de hacerlo va a alejarse de las grandes urbes para poner sus intereses en la sanidad ambiental y humana de un país. Uruguay si sigue así estará entre los atractivos para hacerlo, y a eso le hemos sumado medidas como la flexibilización de la residencia fiscal, con la que nos acercamos a la portuguesa”, manifestó.

“Original y exitosa”

Al comenzar el encuentro, el escritor peruano Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura 2010) manifestó que era un “gran honor” la presencia de Lacalle Pou y consideró que había accedido al gobierno tras una “brillante campaña” electoral.

“Enfrentó de una manera muy original y exitosa el coronavirus, se negó a confinar de una manera obligatoria a los uruguayos, y se limitó a recomendarles que tomaran las precauciones recomendadas por la sanidad. Esta concesión ha funcionado extraordinariamente bien. Uruguay tiene un número pequeño de víctimas del covid-19 y probablemente sea uno de los que sufra menos las consecuencias de la pandemia”, sentenció.