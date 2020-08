Cien afroestadounidenses famosos piden a Biden que elija vicepresidenta negra o perderá elección

El rapero Diddy, el presentador de radio Charlamagne tha God y diversas figuras deportivas y religiosas, están entre los 100 afroestadounidenses que pidieron este lunes al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que elija una compañera de fórmula negra para las elecciones de noviembre próximo.

"No elegir a una mujer negra en 2020 significa que perderá las elecciones", señalaron en una carta abierta publicada en medios estadounidenses. Entre los firmantes también está la estrella de la NBA Chris Paul.

"No queremos tener que elegir el mal menor" entre Joe Biden y el magnate republicano Donald Trump, explicaron.

El candidato presidencial demócrata dijo que anunciará los próximos días el nombre de quien lo acompañará en las urnas contra el intento de reelección del presidente el 3 de noviembre próximo.

"Durante demasiado tiempo, a las mujeres negras se les ha pedido que hagan de todo, desde movilizar tropas hasta arriesgar sus vidas por el Partido Demócrata, sin reconocimiento, ni respeto, ni visibilidad y ciertamente sin apoyarlas lo suficiente", afirmaron los firmantes.

"Y nosotros, los negros, nos solidarizamos con ellas", apuntaron.

Biden, exvicepresidente de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos y antecesor de Trump, prometió en marzo elegir a una mujer como compañera de fórmula, que en caso de victoria se convertiría en la primera vicepresidenta del país.

El candidato debe gran parte de su victoria en las primarias demócratas a los votantes negros, quienes le otorgaron una ventaja abrumadora sobre sus rivales a fines de febrero en Carolina del Sur después de tres derrotas humillantes en otros estados. Y la movilización de esta importante minoría será crucial para ganar la Casa Blanca.

Los llamamientos para que Biden elija una compañera de fórmula negra se han multiplicado desde que un histórico movimiento de protesta contra el racismo y la violencia policial se apoderó de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco durante su detención a finales de mayo en Minneapolis.

Se espera que Biden revele su decisión antes de la convención nacional demócrata, que se celebrará del 17 al 20 de agosto y durante la cual será nominado oficialmente como candidato. La cita está prevista en Milwaukee, Wisconsin, pero se llevará a cabo principalmente con transmisión en línea debido al coronavirus.

Un trabajo de The New York Times presentó recientemente los nombres de las 12 mujeres que están en carrera, y que han sido examinadas por la campaña de Biden, para integrar la fórmula presidencial demócrata. De la docena de mujeres, seis son negras.

Ese grupo de seis mujeres negras parece encabezarlo Kamala Harris, senadora por California desde 2017. Harris, de 55 años, que compitió en las primarias demócratas de este año, es una de las candidatas "más probables" para ser elegidas de acuerdo al New York Times.

Pero no hay nombres descartados sino bajo escrutinio. Además figuran Susan Rice, también de 55 años, y quien fuera asesora de seguridad nacional y embajadora ante las Naciones Unidos durante el mandato de Barack Obama; Karen Bass, 66 años, congresista por California y presidenta del Comité Negro del Congreso; Val Demings, 63 años, congresista por Florida, exjefa de policía en Olrando después de una larga carrera como agente; Keisha Lance Bottoms,de 50 años, alcaldesa de Atlanta desde 201; y Stacey Abrams, exlider demócrata en la Cámara de Representantes de Georgia.

El diario neoyorquino indicó que el comité de búsqueda ha completado minuciosos informes sobre varias de las aspirantes y el propio Biden tenía intenciones de realizar entrevistas personales con las contendientes más serias de cara a la elección. Lo que podría llevar más tiempo del señalado en un principio, que era para los primeros días del mes de agosto.

En todo caso, no parecer haber una sensación particular de impaciencia dentro de la campaña de Biden, o del Partido Demócrata en general, ya que el estado actual de la carrera presidencial es muy favorable para Biden, subrayó The New York Times.

(Con información de AFP)