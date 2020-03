¿Cómo afecta el Coronavirus a tus finanzas?

Aparece el Coronavirus en China y se da un efecto dominó que hace pelota las bolsas del mundo.

Cambia el gobierno en Uruguay y las nuevas autoridades deben jugar hacer malabares con tres pelotas: El tipo de cambio, la Inflación y el deficit fiscal

¿Cómo todo esto me afecta el bolsillo?

De eso hablamos en este episodio, donde vemos este efecto mariposa que se ha dado en el mundo y me pongo un gorro que no me queda bien que es el de analista económico.

La idea (que no se si salió) es entender lo que está pasando para tomar las mejores decisiones con nuestros dinero.

Muchas gracias por sus 5 estrellas en Itunes, por sus comentarios y me gustas de Ivoox, por los comentarios en el blog o por escuchar en Spotify! Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio que nos ayude a desarrollar nuestra Neurona Financiera