¿Cómo está pagando Peñarol su estadio?

El consejo directivo de Peñarol aprobó por unanimidad de los presentes este lunes un acuerdo para pagar la deuda que existe con la empresa Saceem, constructora del Estadio Campeón del Siglo.

Los aurinegros le adeudan desde hace tres años y medio –cuando se inauguró el mismo el 28 de marzo de 2016– US$ 5.200.000.

El director de la empresa y dirigente de Peñarol, Alejandro Ruibal, por ser parte de la misma, pidió para salir de sala de sesiones y no tomar parte de la votación.

En el club, según se entiende, Saceem tuvo mucha paciencia durante este lapso con esa deuda y lo reconocen.

Carlos Pazos

Según supo Referí, existe un acuerdo por el lado de Peñarol para que esa deuda se pueda pagar en 10 años y sin intereses, lo que también se entiende positivo por los directivos de la institución carbonera.

Este lunes faltaron dos consejeros al consejo directivo del club ya que no concurrieron Ignacio Ruglio ni Eduardo Barbieri del Sentimiento 1891.

Al excusarse Ruibal de participar, quienes votaron afirmativamente fueron el presidente Jorge Barrera, el vicepresidente Rodolfo Catino, el secretario Evaristo González, a la vez que también lo hicieron Álvaro Queijo, Marcelo Areco, Carlos Scherschener, Isaac Alfie y Juan Susena.

Estos ocho dirigentes estuvieron de acuerdo en votar afirmativamente dicho convenio del lado de Peñarol.

El costo que tuvo el Campeón del Siglo

El Estadio Campeón del Siglo tuvo un costo final de US$ 48 millones, un poco más de lo que se había estimado en un principio que era de unos US$ 40 millones.

De ese monto, US$ 16 millones se consiguieron a través de la venta de palcos y butacas en el escenario. Otros US$ 20 millones llegaron del préstamo del Banco República, US$ 7 millones se le pidieron a la empresa Tenfield. Por otro lado y como se explicó, se le adeudan unos US$ 5,2 millones al contratista principal de la obra, que es la empresa Saceem.

Carlos Pazos

A su vez, según pudo saber Referí, la empresa Tenfield no pagó la totalidad de los US$ 7 millones prometidos a priori en 10 cuotas anuales de US$ 700 mil. Es más: en el convenio con los aurinegros hay derechos que no ha utilizado hasta el momento debido a esa deuda como por ejemplo, el de la potestad de colocar un nombre comercial al estadio, realizar dos espectáculos por años, etc.

En otro orden, el fideicomiso que se creó para gestionar la administración y el pago del estadio de Peñarol al Banco República tiene como nombre "Complejo Deportivo y Cultural Peñarol SA". El garante es el propio club.

De acuerdo a la información de la Central de Riesgo del Banco Central del Uruguay (BCU), los aurinegros le adeudan al cierre de agosto pasado al Banco República un equivalente a US$ 16.700.000.

En el mismo, a su vez, no figuran multas ni retrasos en los pagos.

Peñarol está pagando esos US$ 20 millones que le prestó el Banco República y lo hace en su ritmo y a través de las recaudaciones de los distintos partidos.

Por otra parte, el club está pagando menos de la mitad de lo que abonaba cada vez que prendía la iluminación del Campeón del Siglo.

En un principio se pagaban $ 14.000 cada vez que se jugaba por la noche y ahora se pagan $ 6.000.

Esto se debe a que se compró un generador de respaldo automático. Anteriormente, las torres de iluminación estaban conectadas a través de un generador y no dependían de UTE.

A los pocos días de asumir Barrera como presidente, hubo una reunión en Los Aromos con los futbolistas por los adeudos que existían.

Carlos Pazos

A la misma fueron varios dirigentes y alli se les prometió que se pagarían los sueldos todos los meses, algo que no sucedía con la administración anterior con Juan Pedro Damiani a la cabeza. También se habló de que por las deudas anteriores, se harían convenios más adelante en el tiempo.

Hasta ahora van 22 meses y el club pagó los 22 meses de sueldo.

En el club se han asumido las deudas anteriores y las mismas se han reperfilado para que el club vuelva a ser sólido de a poco.

Aún existen deudas importantes con futbolistas y otras como esta de Saceem, pero lo que está claro es que los dirigentes aurinegros siguen asumiendo su responsabilidad y no esquivan ningún número rojo anterior.