Mirá la actuación de Munúa en el partido que lo acusan de amaño: ¿Fue para atrás?

A pesar de sacar tres pelotas dificilísimas de gol, cuando el partido estaba empatado 0-0, y un cabezazo que fue catalogado por los periodistas españoles como “el paradón del año”, el exgolero Gustavo Munúa sigue en el banquillo de los acusados por su participación en el partido de Liga española de 2011 entre Zaragoza y Levante.

El fiscal Pablo Ponce expuso este lunes ante la Justicia y en su declaración de tres horas acusó a Munúa que quedar parado como “una estatua” en el primer gol de Zaragoza, y en la forma en que armó y saltó la barrera en el tiro libre.

Hacé click acá y mirá el video en que se puede observar el resumen del partido para que los lectores saquen sus propias conclusiones con relación a la actuación de Munúa.

Munúa fue la figura de Levante ante Zaragoza, club que peleaba por evitar escapar al descenso y necesitaba la victoria, cosa que finalmente logró por 2-1.

El fiscal Ponce acusó a Munúa: “En el primer gol, Gabi tira la falta, pero le ayuda mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta. Munúa hace paradas por bajo, porque tiene que hacerlas, pero se coloca tan lejos del palo por el que va a tirar que si se pone más lejos se sale del campo del Levante. Los jugadores del Levante tienen profunda aversión al área del Zaragoza en todo el partido. Lo más bonito del partido es la tangana (pelea). Sobre el gol de Gabi en la segunda parte, si a un jugador de esa categoría le dejas tirar, evidentemente mete un golazo. Munúa tampoco hace un intento para parar con su colocación. Hace la estatua. No hay ninguna aproximación más allá del gol de Stuani. La puesta en escena tiene que tener un reflejo no sólo en los dos años de prisión sino en la inhabilitación. Es una estafa y un engaño”.

Esto decían los comentarios de los periodistas del diario AS sobre la actuación de Munúa. Hacé click acá y mirá el video en YouTube.