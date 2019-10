¿Qué argumentó el fiscal contra Munúa para reafirmar acusación de amaño de partido en España?

La reapertura del juicio por amaño del partido que jugaron Zaragoza y Levante por la Liga Española 2011 compromete seriamente a los uruguayos Cristhian Stuani, Gustavo Munúa y Carlos Diogo, ante la insistencia del fiscal Pablo Ponce que calificó el partido de “estafa” y pidió se aplique el delito de “corrupción deportiva” a los jugadores con penas que van de dos años de cárcel y seis años de inhabilitación.

El fiscal relató este lunes ante la Justicia el procedimiento por el que se produjo el amaño del partido entre Levante y Zaragoza, que determinó la permanencia del segundo equipo en Primera.

Según Ponce, los jugadores de Levante abonaron 1,7 millones de euros para comprar el encuentro, sostuvo.

Ponce expuso durante tres horas e insistió en que Zaragoza “compró el partido. Fue una estafa y un partido simulado y amañado”, acusando que la semana previa al encuentro los jugadores “estaban más preocupados por los maletines que por ganar el partido”.

Ponce remarcó el extraño comportamiento de los jugadores de Levante acusando directamente al golero uruguayo Gustavo Munúa (hoy entrenador) diciendo en el primer gol de Gabi “el portero Munúa si se pone más lejos, sale del estadio del Levante, mientras que en el segundo gol el meta uruguayo hace la estatua”.

El fiscal remarcó: “La aversión de los jugadores del Levante al área del Real Zaragoza no vaya a ser que fastidiemos la prima por dejarnos ganar”.

El tema compromete seriamente la carrera deportiva de Stuani, que actualmente defiende a Girona y es jugador de la selección uruguaya, así como también le restaría posibilidades de seguir ejerciendo la dirección técnica a Munúa.

El delantero Stuani ya comenzó a sufrir las consecuencias al perderse los últimos cuatro partidos amistosos de la celeste. Debido a que se tuvo que presentar ante la Justicia, el jugador no pudo defender a Uruguay ante Costa Rica, Estados Unidos y los amistosos de este mes ante Perú.

El fiscal, pide para los acusados dos años de cárcel por un delito de corrupción deportiva –LaLiga reclama cuatro-, seis años de inhabilitación para la práctica del fútbol, así como para ser entrenador o gestor deportivo, y una multa para cada uno de ellos de 1,9 millones de euros. La Fiscalía también solicita dos años de prisión adicionales, solo para los directivos, por un delito de falsedad en documento mercantil, según informó El País de Madrid.

La acusación de Ponce

Ponce, expuso lo que entiende pasó en el partido acusando a Munúa. Esta fue su declaración, según recoge la prensa española, sobre qué fue lo que sucedió, según su interpretación.

“El colofón de todo esto es el partido. El disputado partido. El partido hay que verlo, está admitido como prueba documental. Hay una cosa cierta. Tiro al palo no hay. Por eso es asombroso que se pregunte por un tiro al palo que no existe. Los jugadores del Levante quieren hacer una puesta en escena. Es una estafa. Sostenemos que los jugadores del Levante no quieren ganar el partido. En la primera parte, ningún tiro a puerta (al arco) del Levante. El Zaragoza tira 11 veces a puerta (al arco). Solo dos acercamientos a la portería (arco) del Levante. Se ve cómo el Zaragoza juega en el campo del Levante porque sabe que el Levante no va a salir a la contra. El Levante juega a dar el balón al Zaragoza. En el primer gol, Gabi tira la falta, pero le ayuda mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta. Munúa hace paradas por bajo, porque tiene que hacerlas, pero se coloca tan lejos del palo por el que va a tirar que si se pone más lejos se sale del campo del Levante. Los jugadores del Levante tienen profunda aversión al área del Zaragoza en todo el partido. Lo más bonito del partido es la tangana (pelea). Sobre el gol de Gabi en la segunda parte, si a un jugador de esa categoría le dejas tirar, evidentemente mete un golazo. Munúa tampoco hace un intento para parar con su colocación. Hace la estatua. No hay ninguna aproximación más allá del gol de Stuani. La puesta en escena tiene que tener un reflejo no sólo en los dos años de prisión sino en la inhabilitación. Es una estafa y un engaño”.