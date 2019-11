¿Cómo vive un español en el fútbol uruguayo? Xisco: "Es más físico y pasional"

Un español en el fútbol uruguayo es un caso tan extraño que hacía 52 años que en Peñarol no actuaba un jugador de esa nacionalidad. Con la llegada de Xisco Jiménez rompió el molde, pero coincidió que no es el único de esa nacionalidad este torneo, hay otro en Plaza Colonia, Bidari García.

¿Cómo vive un europeo en el fútbol uruguayo? Así respondió Xisco en una entrevista con el diario As de España: "El fútbol uruguayo es más físico y más pasional. Obviamente, los campos de fútbol no están igual. Esa es la mayor diferencia. Por suerte el nuestro, el Campeón del Siglo, es el mejor a nivel nacional. Cuando jugamos en casa es como casi cualquier campo a nivel europeo. Pero sí que es verdad que hay otros campos que tienen sus cositas. Te hacen adaptarte a otra realidad. Pero para mí no es algo negativo, sino diferente. Sabía que no iba a ser todo de color de rosa. Todavía más motivos para adaptarse de la mejor manera".

El delantero de Peñarol llegó como la sorpresa del último período de pases, y ya jugó en 10 de los 12 partidos que disputaron los aurinegros en el Torneo Clausura. En los últimos cinco fue titular y anotó cuatro goles. En el clásico del domingo estuvo los 90 minutos, jugó un buen partido y el juez lo sancionó mal con una tarjeta amarilla.

Tras ser consultado sobre la adaptación, respondió que fue buena y que ya se siente adaptado, por lo que hicieron en el club para acompañaro, pero respondió: "No es fácil irte a 12.000 kilómetros de casa. El fútbol es diferente, pero la vida es similar. La máxima es la cultura del asado, pero el resto es parecido. Ni si quiera existe la barrera del idioma. Poco a poco he intentado adaptarme lo más rápido posible. No iba a espera a que nadie lo hiciese por mí. Me encuentro muy a gusto. Me siento uno más".

Peñarol es como Barcelona y Real Madrid

Para Peñarol solo tiene elogios y dijo que eligió venir por la historia del club.

Sobre la presión de jugar en un equipo grande, expresó: "La he notado desde el primer día. Es el equipo más grande de Uruguay. El que más afición tiene. Ha ganado muchas Libertadores, ha sido campeón intercontinental…todo eso pesa para que haya presión y exigencia. Es un equipo muy grande con todo lo que conlleva eso. Que en parte es muy bonito vivirlo. En la comparativa, Peñarol es un Barcelona o un Real Madrid. Todo el mundo te conoce. Además el uruguayo es muy futbolero y muy pasional por su equipo. Encima, mi caso es especial porque soy el primer español en muchos años en venir a Peñarol. Esto sorprende un poco más y la gente lo tiene más presente. Soy ‘el español que está jugando en Peñarol’".

En diciembre finaliza su contrato, tiene una opción de renovar por un año más y expresó que su deseo es continuar en 2020 en Peñarol.