Diego López: "Peñarol trató de jugar al fútbol"

Diego López valoró positivamente el empate clásico ante Nacional por la 12ª fecha del Torneo Clausura a pesar de que sigue un punto abajo del tricolor en el certamen y dos unidades detrás en la Tabla Anual.

López comparó la actuación de Peñarol con la que tuvo en el Intermedio cuando perdió categóricamente por 3 a 0. "Creo que mejoró mucho el partido que habíamos jugado en el Intermedio, sobre todo mejoramos en las cosas que fallamos en aquel partido. Queda la amargura de que hicistes las chances y no las pudimos concretar, sobre todo en el primer tiempo. La superioridad la tenés que demostrar haciendo goles. Ahora hay que seguir trabajando porque quedan tres finales", dijo el DT aurinegro en conferencia de prensa.

"Sabíamos cómo iban a afrontar ellos el partido, con la misma forma en que jugaron el Intermedio. Ellos plantean disputar la segunda pelota y en el primer tiempo las ganamos casi todas. En un clásico eso te lleva a estar más cerca del área rival, aunque a mí me gusta más jugar al fútbol, pero sabemos que en los clásicos es difícil porque salen partidos enredados. Nosotros lo intentamos en todo momento y aún sabiendo que se puede mejorar, por momentos lo hicimos bien", declaró López.

"Sabíamos que el empate los beneficiaba porque ellos siguen adelante, ahora tenemos que seguir concentrados porque puede pasar de todo, lo importante es el próximo partido", agregó el DT.

"Debe no nos quedó ninguno, que quede claro, se intentó jugar, se hizo el partido que se tenía que hacer. Algunas veces hacés goles y otras no; eso es el fútbol. Cosas para mejorar hay siempre, llegar muchas más veces, aunque el rival también juega", dijo a modo de ejemplo.

"Los clásicos son todos entreverados y para analizarlo hay que poner en la balanza toda la carga que tienen estos partidos y lo parejos que son; Peñarol trató de jugar al fútbol y en el primer tiempo lo hizo bien; llamarlo 'espantoso' me parece que no da", dijo López.

"No voy a entrar a hablar de lo que plantea Nacional; sabemos lo que hacen y jugaron de la misma forma que en el clásico del Intermedio. Nosotros jugamos un partido intenso, sobre todo en el primer tiempo y lo hicimos en la mitad de cancha de ellos corrigiendo lo que hicimos en el clásico pasado. Por ejemplo en córners a favor tuvimos también mucha ventaja", agregó el conductor aurinegra.

Sobre la razón por la cual sacó a Facundo Pellistri para darle ingreso a Fabián Estoyanoff dijo: "Es una decisión técnica, hay cosas que no se ven en Canobbio muchas veces. Es cierto que tuvo una chance clara, pero te un ida y vuelta que no te lo da ninguno, tiene compromiso, no es que Facundo no lo tenga, pero por eso no lo saqué a Canobio a pesar de que le faltó la definición, pero trabaja mucho y le va a llegar el gol, puso centros, asistencias y pelotas fuertes al medio".

Sobre el retorno de Lucas Viatri afirmó: "Es fundamental que haya vuelto" y acerca de la lesión de Walter Gargano opinó: "Impactó verlo de nuevo de esa forma, porque ya viene de la otra rodilla, no sabemos bien la gravedad de la lesión, son cosas que pueden pasar, todos están expuestos, es una lástima".