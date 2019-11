Gutiérrez: “Desde mi posición me pareció penal”

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, habló después del 0-0 ante Peñarol sobre la actuación de su equipo en el clásico y sobre lo que sucedió en el campo de juego

Sobre el partido, expresó: “Hubo muchas cosas importantes en juego. Estaba la posibilidad de liquidar el torneo (con una victoria). Los dos entendimos que no podíamos arriesgar mucho y salió un partido feo”.

Diego Vila

Consultado sobre el penal, respondió: “Desde mi posición me pareció penal. No me quiero detener solo en eso porque no tengo la certeza”.

Sobre el resultado, dijo: “Me hubiera ido contento si hubiéramos ganando, pero el empate, en definitiva, no fue mal resultado”.

Ante la pregunta de qué le faltó a su equipo en el clásico, respondió en forma escueta: “Que no pudimos ganar”.

La ausencia de Gabriel Neves en el plantel la explicó de la siguiente forma. “Somos muchos y decidí que jugara otro compañero en esta ocasión”.