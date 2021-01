¿Cuál fue el mensaje de Joe Biden en su primer discurso como presidente?

En un breve y emotivo discurso, el presidente de lo Estados Unidos, Joe Biden, hizo un acalorado llamado a la unidad de Estados Unidos en un "invierno oscuro" y afirmó que su país unido "jamás fracasará".

"Este es el día de Estados Unidos, de historia, de un día de esperanza, de renovación. Estados Unidos ha sido puesto a prueba una vez más y ha dicho presente", comenzó Biden y de inmediato indicó que su triunfo no era el triunfo de un candidato, sino de la causa democracia, de la voluntad del pueblo que ha sido escuchada. "La democracia ha prevalecido en este sitio sagrado donde la violencia quiso sacudir los cimientos de la nación".

Biden recordó que Estados Unidos ha hecho la transferencia de poder de manera pacífica durante dos siglos y agradeció la presencia de sus predecesores, de ambos partidos, "desde lo más profundo de nuestro corazón".

"Acabo de tomar un juramento sagrado, que han tomado patriotas de nuestra nación desde George Washington, todo esto depende de todos nosotros" y aseguró que sus compatriotas son gente buena que ha logrado cosas extraordinarias y aún "tenemos muchas por lograr".

"Nos mueve el sueño de que todos somos iguales, y ese sueño no va a ser diferido" y prometió derrotar a esa "supremacía blanca, de extremismo político y de terrorismo doméstico, para restaurar el alma y el futuro de Estados Unidos y sobreponernos a todos los desafíos".

Y luego citó a Abraham Lincoln cuando firmó el acta de emancipación. "Estoy aquí con toda mi alma para unir a nuestro pueblo, a nuestra nación y que se unan a mí en esta causa", a lo que siguieron aplausos.

Unidos, dijo, para luchar contra el resentimiento, la ira, el odio, el extremismo, la violencia, las enfermedades, la falta de empleo. "Con la unidad podemos hacer cosas maravillosas", afirmó, y convertir a Estados Unidos en la fuerza que dirige el "bien en todo el mundo".

Peligros "profundos y reales"

Admitió que las fuerzas que dividen a su país "son profundas y reales" y dijo que sabía que la historia de su país es el de la lucha constante desde la convicción de que todos somos creados iguales unos a los otros.

"La historia, la fe, el raciocinio, nos demuestran el camino que tenemos que tomar, podemos vernos como adversarios pero podemos tratarnos con dignidad y respeto, bajar la temperatura. Sin unidad no hay paz, solo furia y amargura, no hay progreso, no hay nación".

"Unidos", insistió, "no vamos a fracasar, como nunca jamás, jamás, jamás hemos fracasado los Estados Unidos".

"Vamos a comenzar frescos todos, a oírnos, a vernos, uno al otro, a demostrar respeto. La política no tiene que ser solo fuego, destruyendo todo en su camino. El desacuerdo no tiene que ser una causa para la guerra total y tenemos que rechazar la cultura de que los hechos se manipularon e inventaron mentiras".

"Los Estados Unidos tiene que ser mejor que esto", expresó el 46 presidente de los Estados Unidos, cuando aún están vivas las imágenes del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, que condujo a celebrar la ceremonia de investidura bajo fuertes medidas de seguridad.

"En este lugar tan precioso, prosiguió, el doctor Martin Luther King habló de su sueño y en otra inauguración, hace 108 años, estábamos tratando de marchar para pedir el derecho del voto y hoy día nosotros estamos juramentando la primera mujer elegida a un cargo nacional, la vicepresidenta, Kamala Harris".

"No me digan, no me digan que las cosas no pueden cambiar", dijo entre aplausos.

"Aquí estamos nosotros, días después de que una turba quiso desconocer la voluntad del pueblo para hundir este sitio tan sagrado…no ocurrió, nunca jamás ocurrirá, ni hoy, ni mañana. Jamás ocurrirá".

A los estadounidenses, y en particular a los que no lo respaldaron, les pidió que lo escucharan y les rogó que miraran quién era, que miraran su corazón. "Y si estamos en desacuerdo, así somos en los Estados Unidos, porque quizás esa es la fortaleza mayor de esta nación. Pero el descuerdo no nos puede llevar a la desunión".

Y les juró a sus compatriotas que iba a ser un presidente "para todos los estadounidenses, les prometo que lucharé tanto por aquellos que no me respaldaron, como aquellos que sí me respaldaron".

"Lideraremos con nuestro ejemplo"

Biden hizo referencia a las semanas y meses recientes, marcados tanto por la pandemia como el encono político, para apuntar que habían dejado una dolorosa enseñanza y dijo que comprendía que sus compatriotas miraran el futuro con temor.

"Lo entiendo, insistió, pero la respuesta no es encerrarse en facciones, excluyendo a los que son diferentes. Tenemos que acabar con esta guerra anticívica, de rojos contra azules, de zonas urbanas contra rurales, de liberales contra conservadores".

Y Biden propuso abrir el alma, en lugar de endurecer el corazón, ser humildes y tolerantes y "como decía mi madre, ponernos en el lugar del otro".

Acercándose al final de su discurso, Biden mandó un mensaje al mundo.

"El mundo nos está observando, este es mi mensaje más allá de nuestras fronteras: hemos salido fortalecidos, repararemos nuestras alianzas, reconectaremos con el mundo, para enfrentar los retos del futuro. Vamos a liderar no con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Seremos un aliado fuerte para la paz, la prosperidad y la seguridad".

Biden afirmó que iba a cumplir su juramento, defender la constitución y a Estados Unidos.

"Les voy a dar a todos mi trabajo, invocaré su servicio, vamos a escribir una historia de esperanza y no de temor, de luz y no de oscuridad, de grandeza y de bien", concluyó.