¿Cuándo volverá el combustible a las estaciones?

La Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) no tiene registro de que haya alguna estación de servicio con combustible en Montevideo y en el área metropolitana (que abarca parte de San José y Canelones), debido al conflicto que iniciaron los transportistas este jueves, luego de que un trabajador sufriera un accidente en el que se lastimó una mano en la planta de La Tablada.

"Aspiramos a la pronta solución del conflicto, porque la situación es dantesca, gravísima", dijo a El Observador el gerente general de Unvenu, Federico de Castro, y el mismo diagnóstico tiene el presidente del gremio, Daniel Añón, quien dijo a Subrayado que si hay alguna estación con combustible sería un caso muy excepcional.

En el resto de los departamentos la situación no es tan acuciante, ya que la Unión de Transportistas de Combustible (UTC) accedió este viernes, luego de alcanzar un preacuerdo con el Poder Ejecutivo, a "realizar la carga en las plantas de distribución del interior” de modo de no afectar en igual medida al sector productivo. De todos modos, De Castro aseguró que en el centro y norte del país "hay estaciones que no recibieron nada o solo algún tipo de combustible".

La UTC tendrá una asamblea este lunes a las seis de la mañana en la que resolverá si se mantendrán o no las medidas. En el caso de que el servicio retorne a la normalidad, Unvenu calcula que el abastecimiento demorará en completarse entre 48 y 72 horas, por lo que las estaciones no estarán cargadas en su totalidad antes del martes a última hora, en el mejor de los casos.

El conflicto que mantiene a Montevideo y al área metropolitana con desabastecimiento total de combustible tiene a todas las partes involucradas enfrentadas con el Poder Ejecutivo, pese a que este viernes se había alcanzado un preacuerdo que no se respetó, según el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. "Pedimos disculpas a la población por lo que está sucediendo", dijo el secretario de Estado a El Observador. "Pero hay sectores que no están cumpliendo", agregó.

En la reunión del viernes, el gobierno pretendía que la Unión de Transportistas de Combustible (UTC) flexibilizara las medidas que asumieron desde este jueves, luego de que un camionero fuera lastimado en su mano. Por eso es que Murro le solicitó al sindicato de Ancap que sus trabajadores hicieran una excepción y trabajaran el sábado durante unas horas en la planta de La Tablada, que es la principal del país. Pero los camioneros no aceptaron hacer recargas allí -en donde ocurrió el accidente-, y en cambio accedieron a distribuir combustible en el interior, en consideración del sector productivo.