Murro, sobre desabastecimiento de combustibles: "Pedimos disculpas a la población"

El conflicto que mantiene a Montevideo y al área metropolitana con desabastecimiento total de combustible tiene a todas las partes involucradas enfrentadas con el Poder Ejecutivo, pese a que este viernes se había alcanzado un preacuerdo que no se respetó, según el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. "Pedimos disculpas a la población por lo que está sucediendo", dijo el secretario de Estado a El Observador. "Pero hay sectores que no están cumpliendo", agregó.

En la reunión del viernes, el gobierno pretendía que la Unión de Transportistas de Combustible (UTC) flexibilizara las medidas que asumieron desde este jueves, luego de que un camionero fuera lastimado en su mano. Por eso es que Murro le solicitó al sindicato de Ancap que sus trabajadores hicieran una excepción y trabajaran el sábado durante unas horas en la planta de La Tablada, que es la principal del país. Pero los camioneros no aceptaron hacer recargas allí -en donde ocurrió el accidente-, y en cambio accedieron a distribuir combustible en el interior, en consideración del sector productivo.

"El tema es que hay un acuerdo que firmarnos y el gobierno está cumpliendo -insistió el ministro-., pero hay sectores que no, y por eso pedimos disculpas". Consultado respecto a qué sectores se refería, Murro respondió que había "dueños de estaciones de servicio que tienen camiones que no fueron a buscar nafta". "Podrían haber ido y no fueron. Estamos ante un gremio autónomo que firmó el acuerdo: es una situación compleja", añadió.

Sin embargo, tanto el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Añón, como el dirigente de la UTC Óscar Benavides, sostuvieron que lo que dice el ministro no es cierto. Los dos estuvieron en la reunión del viernes, pero Añón se retiró antes de firmar, cuando los trabajadores anunciaron que no estaban dispuestos a distribuir gasolina en la capital y alrededores.

"Los estacioneros tiene su derecho de enviar o no sus camiones, pero nosotros no firmamos nada. Yo estaba presente", dijo Añón a El Observador.

Por su parte, Benavides dijo que "hubo empresas que se ofrecieron para hacer mandados al gobierno y presionaron a sus choferes, pero lo que el ministro no entiende es que son todos trabajadores del combustible, y están afiliados al sindicato".

Por lo pronto, el desabastecimiento está asegurado hasta el martes a última hora, que es cuando Unvenu calcula que las estaciones podrán tener llenos sus depósitos, si es que tras la asamblea que tendrá la UTC el lunes de mañana se resuelve levantar las medidas. "El acuerdo establece que el lunes a partir de las las seis y media de la mañana la actividad será normal", dijo el ministro. A esa hora, la UTC tendrá una asamblea en la que definirán los pasos a seguir.

Ante la consulta de cómo tomaría el sindicato que el gobierno decrete la esencialidad, Benavides respondió que no es algo que genere preocupación. "No nos cambia nada: si lo quieren hacer, que lo hagan: a nosotros nos interesa que arreglen la planta (de La Tablada). Ya nos la han aplicado y no cambió nada. No es a prepo como se negocia. Esto se arregla charlando y respetando", afirmó.

Sobre la posibilidad de asumir esa decisión, Murro aseguró que Ancap y el Ministerio de Industria están "evaluando la situación. "Veremos lo que sucede", dijo.