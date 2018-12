Combustible: “Está lejos de solucionarse, hay una calentura bárbara”, según dirigente de la UTC

Este viernes, el Poder Ejecutivo propuso una solución para mitigar el desabastecimiento de combustible de todos los centros de distribución del país. En reunión con representantes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Industria, el sindicato de funcionarios de Ancap (Fancap) se comprometió a abrir “en forma excepcional” la planta de La Tablada entre las 6:30 y las 10 de la mañana de este sábado. En tanto, la Unión de Transportistas de Combustible (UTC) accedió "a realizar la carga en las plantas de distribución del interior” este sábado y a normalizar la operativa en todas las plantas a partir del lunes 10.

Cuatro camiones de 29.000 litros de capacidad distribuyeron combustible este sábado en Montevideo, Lavalleja, Florida y Colonia. El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) entiende que esto no soluciona el desabastecimiento. "Si bien la planta de La Tablada abrió, si no van los camiones no sirve de nada", aseguró a El Observador.

Por su parte, el dirigente de la UTC Óscar Benavides sostuvo que lo resuelto el viernes se trató de un gesto "simbólico", no una solución real al desabastecimiento de combustible en todo el país. “Si el ministro Murro cree que hizo un gran negocio y que quedó bien con el gobierno, está muy equivocado”, aseguró al ser consultado por El Observador. La UTC no solo no quedó conforme con la reunión del viernes 7, sino que intensificará sus reclamos a partir de la respuesta del Poder Ejecutivo. “Murro sabía bien qué estaba haciendo: provocó a un sindicato, intentó romperlo”, aseguró el dirigente, quien planteó que en la UTC “hay una calentura bárbara” y que a partir de las negociaciones del ministro de Trabajo “se complicaron mucho más las cosas”.

Este lunes se realizará una asamblea entre representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, la UTC, Fancap y la Unión de Vendedores de Nafta. Allí, los sindicatos plantearán sus reclamos y el Poder Ejecutivo les dará una respuesta el miércoles 12, según lo acordado este viernes. No obstante, Benavides dice manejar "información reservada" que le hace creer que el conflicto está "lejos de solucionarse".