Previo a la definición de la Tabla Anual, el libro de quejas está abierto

En medio del Clausura el Lolo Estoyanoff tiró: “Cunha siempre se equivoca en contra de Peñarol”. Unas semanas después el Cacique Medina respondió: “Acá se quejan mucho todos los equipos y parece que si no te quejás, no vas a ningún lado”.

Previo al clásico el vicepresidente de Nacional, Álvaro Paz, se quejó de la designación del línea Mauricio Espinosa y luego de la victoria de Peñarol ante Progreso, Antonio Palma disparó: “Tanto llanto en la semana parece que dio resultado ...”.

En medio de la pelea quedan los equipos en desarrollo que, por efecto rebote, se sienten perjudicados, como manifestó el entrenador de Danubio, Pablo Peirano, a Referí: “Se ve que cuando hablan de los arbitrajes algo siempre aparece”.

Lo increíble del caso es que, cada vez que habló un dirigente, técnico o jugador de un equipo grande, encontró de inmediato rápida respuesta del otro lado.

Referí repasa el largo collar de reclamos que hicieron a lo largo del año Peñarol y Nacional generando presiones e intentando llevar agua para su molino. Por aquello que siempre menciona Gerardo Pelusso haciendo alusión a la letra del tango: “El que no llora no mama y el que no mama es un gil”.

Barrera: “Errores groseros”

El 12 de febrero de 2018, luego de la goleada de Peñarol ante River Plate, el presidente aurinegro Jorge Barrera se quejó de la actuación de Jonathan Fuentes: “Hubo errores groseros del árbitro. Es un gran profesional, y no tengo dudas que al ver su actuación va a rectificarlo para el partido que viene. Nos preocupa un poco que pasen cosas parecidas en los dos partidos que jugamos”, dijo en alusión a que anuló incorrectamente un gol de Fidel Martínez (lo que ocurría por segundo partido consecutivo) y no cobró un penal contra Agustín Canobbio.

El Puma y la sangre horchata

El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, se quejó por el arbitraje de Gustavo Tejera en el Viera y de la dualidad de criterios que tienen con su equipo.

“Cada día entiendo menos a los árbitros, ustedes (los periodistas) después harán las estadísticas de cuántas faltas hubo y sacó tantas tarjetas amarillas a Nacional como cuántas faltas hizo”, dijo el presidente albo a la salida del Viera, declaró el Puma el 28 de marzo.

Luego, sin mencionarlo, hizo referencia al partido de Peñarol con Danubio y la actuación del juez. “Uno ve el partido de ayer y un juez fue sumamente exigente con las tarjetas, y uno ve el partido de hoy y solamente fue exigente para un lado. Y bueno, habrá que acostumbrarse”. Y concluyó: “Saca amarilla por un codo y después hay otro codo y no saca amarilla; a ver, hay que tener la sangre de horchata para no molestarse”.

La queja de Leo Ramos

La derrota de Peñarol ante Torque por 4 a 3 en el Campeón del Siglo generó bronca en el técnico aurinegro de entonces, Leonardo Ramos.

En la conferencia posterior al partido jugado a fines de mayo, comentó: “Tengo mucha calentura. Nunca hablo de los arbitrajes pero esta noche sí voy a hablar. Lo que pasó esta noche fue alevoso por muchas razones. Por reiteración de faltas no sancionadas con tarjeta, por penales que a mi entender no fueron, y por un montón de circunstancias más fue un partido nefasto a nivel arbitral”.

El entrenador mirasol fue expulsado por sus reclamos al árbitro Leodán González. “Nunca me excedo y hoy me excedí en lo que dije, pero tenía un por qué. Hubo una reiteración continua de faltas que no fueron sancionadas con tarjeta, y nosotros por faltas medianamente menores sufrimos muchas amonestaciones. Nunca he hablado de los árbitros. Si hubiésemos ganado hubiera dicho lo mismo porque fue nefasto”.

Lolo: “Cunha siempre se equivoca en contra de Peñarol”

El 18 de agosto el Lolo Estoyanoff abrió el grifo y criticó la actuación de Andrés Cunha en Belvedere contra Liverpool y a la semana siguiente el Cacique Medina salió a responder.

¿Qué dijo el Lolo?

“Cunha me parece un gran árbitro, el mejor del fútbol uruguayo, a la prueba está lo que hizo en el Mundial. Pero creo que se equivocó en el tema del penal y si no era penal era córner. Son pequeños errores que ahora no pasa nada porque Peñarol ganó, pero si no hubiera ganado hubiera sido peor. Creo que él lo ve muy bien, lo ve de frente cuando le pisan el tobillo al Toro (Fernández)", aseguró el Lolo en Sport 890.

Sobre las declaraciones del árbitro, el jueves también en el mismo programa, Estoyanoff dijo que le molestaron: “Ayer (Cunha) dijo: 'Fijate que ningún jugador de Peñarol me vino a reclamar'. Eso no me gustó para nada. Que un árbitro te diga que se guía por que ningún jugador de Peñarol le fue a protestar, le fue a criticar, cuando yo sé que el Cebolla le dijo que fue penal y si no era penal era córner”.

Estoyanoff se refirió a la historia de Cunha arbitrando a los aurinegros: “Cuando uno es hincha ve que con Cunha siempre pasa algo, siempre se equivoca en contra de Peñarol. Siempre pasa algo, hasta cuando no era jugador de Peñarol me fijaba y siempre pasaba algo. Hasta cuando se inauguró el Estadio (Campeón del Siglo)”.

La respuesta del Cacique

A la semana de las expresiones del Lolo Estoyanoff, el técnico de Nacional, Alexander Medina, salió a responder molesto por la actuación de Esteban Ostojich en el Franzini por la expulsión de Brian Ocampo a los tres minutos de juego.

“Estoy caliente, sí. Acá se quejan mucho todos los equipos. En otros partidos vemos penales que no son penales pero que fueron en fechas anteriores. Nosotros nunca nos quejamos. Hay que tener mucho cuidado con el entorno porque está todo muy raro. Parece que hay que quejarse un poco más sino no vas a ningún lado”.

El fallo de Ocampo

El juvenil Ocampo finalmente fue penado con un partido. El fallo generó alivio en Nacional y malestar en Peñarol, al punto que el secretario general de los aurinegros, Evaristo González, sostuvo a través de un intercambio en la red social Twitter que al futbolista tricolor le corresponde “mínimo tres fechas” de suspensión.

“Acá hay que dejar claro que fue roja directa y no doble amarilla, porque primero sacó una amarilla y luego la roja. Todos sabemos que eso fue roja directa pero hay que aclararlo. En eso ya está (el delegado de Peñarol) Gastón Tealdi haciendo las averiguaciones”, escribió González.

Cruce del Puma y Barrera

“El cuadro que va primero siempre juega contra 10, tendremos que crear un hashtag”, abrió el fuego el presidente tricolor José Luis Rodríguez aludiendo a Peñarol. Y del otro lado encontró la respuesta de su colega Jorge Barrera: “Ese cuadro que va primero se llama Peñarol”.

En nota con Sport 890 el presidente albo, consultado sobre si estaba preocupado por los arbitrajes de cara a la definición del torneo, dijo: “El cuadro que va primero siempre juega contra 10, tendremos que crear un hashtag”. Si bien no se explayó más allá de esa frase, con lo de "hashtag" se refirió a una campaña en redes sociales que hicieron hinchas de Peñarol en la temporada 2014-2015 en la cual a Nacional le cometieron varios penales.

Barrera respondió el 13 de setiembre en una conferencia de prensa en el Palacio: “Ese cuadro que va primero se llama Peñarol y es del único que me preocupa, por el que trabajo. Son reiteradas las declaraciones en torno a este tema y cuando se exige con razón mayor transparencia, cristalinidad y profesionalismo, en un momento tan especial para el fútbol uruguayo, caer en viejas prácticas genera presión indebida, lo único que genera es descrédito y descarto que eso vaya a pasar. No creo que esa sea la función de un presidente. Estamos atentos a lo que acontece, pero en lo institucional debemos pensar en grande tanto en lo arbitral como en lo deportivo”.

Ni lo líneas se salvan

El 18 de octubre, conocida la terna que arbitraría el clásico, el vicepresidente de Nacional, Álvaro Paz, sorprendió cargando contra el primer línea Mauricio Espinosa, criticando su designación para acompañar a Leodán González en el clásico.

A través de su cuenta de Twitter, Paz dejó en claro su malestar por la nominación del línea.

“La tarea de los jueces es compleja, ¿hay necesidad de complicársela aún más designando como primer línea a Espinosa y cuarto árbitro a Martínez, en el partido más importante del año? No se entiende”, comentó.

Palma: “Tanto llanto parece que dio resultado”

La penúltima fecha del Torneo Apertura multiplicó los efectos. La atropellada de Novick antes del gol de Peñarol ante Progreso y los errores arbitrales en el Campus en el juego de Nacional contra Atenas alimentó el fuego.

Todo comenzó el sábado en el Campeón del Siglo donde, en la jugada que deriva en el gol que le dio el título a Peñarol, Marcel Novick atropella a un jugador de Progreso. La falta es clara, pero el árbitro Gustavo Tejera desestimó la acción.

La incidencia encendió la mecha. El dirigente tricolor Antonio Palma lanzó un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Tanto llanto en la semana parece que dio resultado...”. La indirecta recibió una lluvia de críticas e insultos a través de su cuenta.

El domingo Nacional fue al Campus a enfrentar a Atenas y la polémica se instaló en la cancha apuntando al árbitro Javier Bentancur por una serie de incidencias. Nacional protestó un penal de Keosseian. El técnico albo Alexander Medina preparó las flechas y disparó.

“Fuimos perjudicados por el penal no sancionado. Habrá que verla después. Yo no la vi pero todo el mundo me dijo que fue penal. Cuesta cobrarnos penales a nosotros. Nos cobraron dos en todo el año”.

Así las cosas, el fin de semana se define la tabla Anual. Las suspicacias están a la orden del día. Christian Ferreyra le arbitra a Nacional y Esteban Ostojich a Peñarol. Una semana después arrancan las finales. Queda leña para tirar al fuego.