Peirano: “Se ve que cuando hablan de los arbitrajes algo siempre aparece”

Danubio va tercero en la tabla Anual, ¿piensa que se valoró poco lo de su equipo?

Llama mucho la atención porque Danubio siempre tiene que estar en esa posición. Si uno mira un poco para atrás estaría llamando la atención en el lugar donde estamos ahora. Pero estamos conformes y en el correr del año los números son buenos y nos mantuvimos en esa posición atrás de los grandes todo el año.

¿Siente que el medio, el periodismo, el entorno, habló poco de su equipo?

Y capaz que es un poco por eso, no le llama tanto la atención porque Danubio tiene que estar en ese lugar. Los que están peleando son Peñarol y Nacional, quizás evaluando los planteles, Danubio tendría que llamar la atención porque tiene un grupo parejo pero sin grandes figuras comparado con otros equipos que tienen otros jugadores.

El domingo usted dijo que se pensó más en Fénix que en lo que se jugaba Danubio.

Sí, sí, obviamente, fue así.

¿Le molestó?

A ver, molestar no me molesta, lo que sí me llamó la atención. Cuando termina el partido se hablaba solo de ellos pero si Danubio ganaba estaba en la Copa. Lo que entre comillas me molestaba es que era un partido de importancia para Danubio y que entre las situaciones de juego algo podía ser trágico para un equipo y no se veía lo que se jugaba Danubio.

¿No teme que pase lo mismo ahora? Se va a hablar más de Nacional.

No, no creo, son dos instituciones importantes y nosotros dependemos de nosotros mismos para el logro del tercer lugar y Nacional, que define la Anual, debe ganar y esperar otro resultado.

Ese peso o eso que se focaliza más la atención en el rival ¿cuánto influye en el arbitraje?

Llegan las últimas instancias y empiezan a hablar del arbitraje. Si lo empiezan a hacer, ¿por qué es? ¿Hay un efecto colateral? ¿Por qué no lo hablan a la mitad del campeonato, cuándo comienza el Apertura? ¿Por qué lo hablan siempre al final? ¿Por qué aparecen por detrás a hablar, hablar y hablar en las instancias finales? ¿Hay un efecto rebote? Si lo hacen de esa manera es porque están buscando algo porque ha sucedido o sucede. Yo quiero que se resuelva en el campo de juego. Siempre aparecen sobre los cierres esas presiones externas para generar ciertos movimientos. Se ve que cuando hablan de los arbitrajes algo siempre aparece.

¿Cuánto influye estar metidos en ese mundillo para no obtener resultados a nivel internacional?

¿En qué sentido?

El estar metidos siempre en la chacra interna, en la pelea, en la chiquita que usted acaba de mencionar de protestar siempre contra los arbitrajes en las últimas fechas.

A ver, no creo que sea por eso porque acá la diferencia de tabla es notoria. Hay cierta lógica también, los planteles que tienen los equipos, las historias que traen, la ilusión de los hinchas es la historia acumulada. No creo que eso chiquito sea la causa del momento a nivel internacional pero de lo que es chiquito en nuestro entorno sí, es como un infierno pequeño. Para las cosas de acá se mueven los escritorios y aparecen cosas que no aparecían. No es nuevo, son cosas que me tocaron vivir como futbolista y todos lo sabemos y el periodismo también busca ese efecto porque aparecen noticias nuevas y todo el mundo se va alimentando.

¿Se debería elevar la mira y salir de ese infierno chiquito como definió al fútbol local?

Hay mucha tela para cortar. Sería ideal mirar para acá al lado (señala el Complejo Celeste), como se trabaja en Uruguay, con las divisiones menores, la infraestructura que les dan para crecer. El ejemplo lo tenemos acá adentro del país. ¿Por qué le va bien a la selección? ¿Qué es lo que tienen? Una vez cuando estaba trabajando en la selección con los más chicos me pusieron un ejemplo que es muy bueno. La realidad es que el que no pasa por la selección en un campeonato puede jugar contra Danubio, Liverpool Nacional, Peñarol, Defensor, ¿y en qué cancha? Si es en invierno están tres meses sin jugar. Cruzamos el charco y un chico juega con Boca, Vélez, Independiente, Racing. Entonces te encontrás contra ese rival y los nuestros entrenaron tres días en buenas condiciones y los del otro lado un mes. A lo largo de toda la carrera te sacan mucha ventaja. El medio tendría que romper nuestra estructura. Tendría que haber un complejo de inferiores para jugar, con tres canchas sintéticas, que no se suspenda la fecha, que se hagan 60 jornadas, un poco por ahí para salir del infierno.

Los jugadores iniciaron una movida planteando todo tipo de mejoras.

Pero tiene lógica, me ha tocado ir a trabajar a vestuarios de Primera División de visitante que… Por más que uno no tenga las condiciones puede tener lo mínimo indispensable, por lo menos la higiene tiene que estar. Los futbolistas que están al mando están un poco rayados y están buscando un quiebre. Me tocó trabajar en Colombia y viajan, juegan con calor, frío, altura y el jugador se prepara. Nosotros hacemos un viaje de dos horas y parece que vamos al fin del mundo. Por eso a la selección le va bien, porque con 15 años ya tienen 15 partidos internacionales que es lo que pregona el Maestro para crecer.

¿Qué partido piensa que va a jugar el domingo?

Durísimo. Duro, duro.

¿Cuánto puede influir la eliminación de Nacional en la Sudamericana?

El jugador del fútbol uruguayo viene con una rebeldía, para mi es al revés van a pensar en sacarse esa sensación que tuvieron. Igual no es lo mismo tomar un equipo así que con viento en la camiseta. No vamos a mentirnos.

Espera un equipo con rebeldía.

Sí, sí, con mucha rebeldía.

¿Cuánto le favorece el hecho de que Nacional necesita ganar?

Es lo mismo. Nacional va a venir a ganar. Vamos a estar todos pendientes de un lado y del otro con los resultados de las otras canchas pero Nacional tiene la obligación de venir a ganar. Quizás podría haber una propuesta más de inicio.

¿Espera un Nacional que lo salga a ahogar desde el inicio?

Sí, podría ser. Van a venir a empujar de inicio, quizás es lo que piense el entrenador.

¿Danubio sale con su forma, con su estilo, o es un partido para jugar con inteligencia?

Yo necesito sumar para no depender de otros resultados, para no escuchar la radio. Esa de especular no la siente y no la puedo transmitir. Partido a tablas, cero a cero, a resolver en la cancha.