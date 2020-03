¿Es el teletrabajo una solución frente a la llegada del coronavirus?

Con la llegada del coronavirus al territorio uruguayo son varias las decisiones y precauciones que se deben tomar. Además de las medidas dispuestas por el gobierno, también los dueños y jefes de empresas, colegios y organizaciones que involucran una cantidad considerable de personas comienzan a afrontar distintas situaciones ante la propagación del virus.

En el ámbito laboral, el trabajo a distancia es una de las opciones por la que pueden optar las organizaciones en caso de un brote peligroso de coronavirus en Uruguay. De acuerdo a lo que dijeron expertos en derecho laboral consultados por El Observador, este tipo de alternativas ya comenzaron a aplicarse en algunas empresas, mientras los especialistas advierten sobre el desafío de asegurar condiciones de trabajo favorables según los marcos legales cuando el empleado debe desarrollar sus actividades desde el hogar.

“Estamos viendo bastante esta alternativa en empresas que lo pusieron como política para quienes vuelven de países afectados por el virus”, dijo en diálogo con El Observador el abogado especializado en asesoramiento laboral del estudio Guyer & Regules, Santiago Madalena.

“El teletrabajo es un acuerdo entre una empresa y un trabajador en el que ambas partes se ponen de acuerdo para que el empleado realice las actividades desde su domicilio”, explicó el experto. “El domicilio debe cumplir con la ergonomía del puesto de trabajo”, agregó.

Si bien hoy en día no existe una regulación legal para esta forma de trabajo, varias personas la llevan adelante bajo el nombre de “freelancers”.

Juan Raso, docente grado cinco de Derecho Laboral de la Universidad de la República, opinó que esta modalidad de trabajo puede funcionar “si el trabajador solamente cumple las tareas en horario laboral y es ubicable mediante el celular o la computadora”.

A su vez, consideró fundamental que cada empresa cree su propio protocolo de acción, que aunque debe tener como base las recomendaciones pautadas por el gobierno, también debe considerar “si tiene los medios para brindar las herramientas necesarias a los trabajadores que cumplan su jornada de forma remota”.

Las complicaciones

El abogado del estudio Guyer & Regules, por su parte, aseguró que son varias las limitaciones que esta modalidad de trabajo trae consigo. En primer lugar, llevar un registro de cumplimiento de horario pasa a ser más complicado. “Algunas empresas multinacionales tienen protocolos online para controlar el tiempo de trabajo”, acotó Madalena, y agregó que este método no se usa solo para verificar que los empleados no trabajen menos, sino que también es un modo de asegurar al trabajador que no excederá su tiempo de jornada laboral.

Por otro lado, aunque parece obvio y bastante solucionable gracias a la tecnología con la que se cuenta hoy en día, la comunicación directa entre empleados y jefes también sufriría algunos cambios o demoras. “Trabajar desde el hogar siempre va a dificultar la comunicación directa, más allá de los distintos medios que se tienen en la actualidad para tener una conversación fluída”, dijo el especialista.

El mayor problema en este tipo de casos, donde el trabajo remoto se ve forzado por razones de enfermedad, es encontrar soluciones para aquellos que no pueden realizar sus tareas desde otro lugar que no sea su puesto de trabajo. “Sería un caso verdaderamente complicado”, observó Raso, ya que “no se pueden prevenir ni planificar ese tipo de situaciones con mucha anterioridad”.

En la misma línea, Madalena dijo que “el gran desafío es encontrar una solución para las personas que -llegado el momento- no puedan faltar a sus lugares físicos de trabajo”. “No hay una respuesta porque hasta ahora la única posibilidad que da el sistema actual es el seguro de paro”, dijo.

Si bien el seguro de paro es la herramienta que suele utilizarse actualmente en casos de faltas al trabajo prolongadas y justificadas, “solo funciona por un plazo determinado y el trabajador pierde el 50% de su sueldo”, aclaró el abogado.

Según advirtió, en caso de un brote epidémico en el país, también habría que considerar los fondos con los que cuenta el Estado para cubrir esos gastos masivos. “Ahora lo que hay que hacer es intentar buscar una solución para esas personas que quedan en el medio”, finalizó.