"Es irresponsable": la molestia de Rossi con Martínez por el proyecto para Estación Central de AFE

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, volvió a hacer referencia a la propuesta realizada por el intendente de Montevideo y precandidato a la Presidencia, Daniel Martínez, de hacer en la Estación Central de AFE una especia de Silicon Valley uruguayo. En ese sentido dijo que no le parece "responsable" plantear un proyecto así y que se molestó cuando el intendente puso el tema sobre la mesa.

"No es responsable ponernos a discutir qué cosas vamos a hacer", dijo en entrevista con el semanario Búsqueda. Al ser consultado sobre si se había molestado por el proyecto presentado por Martínez, contestó: "Y la verdad que sí. Porque me hubiera gustado que me preguntaran antes: '¿De qué manera te podemos ayudar?', '¿de qué manera podemos generar un movimiento que nos permita recuperar la posesión de esto?'. Tengo clara conciencia de que con lo que queda de gobierno no nos va a dar para concretar ningún proyecto importante. Pero dar la pelea por la posesión es contribuir a que el mejor proyecto posible se pueda concretar en el futuro".

Si bien negó un distanciamiento del Poder Ejecutivo con la Intendencia de Montevideo, señaló que la propuesta de Martínez tiene "un problema de oportunidad" y que, por el momento en que surgió, pudo llegar a molestar. "Yo no sé cómo resolver este problema. He tenido la gran oportunidad de estar acá en dos períodos. Desde que vine al ministerio por primera vez en 2005 pasaron 14 años y no se ha podido destrabar la situación. Claro que tiene elementos jurídicos e intereses en juego, y demandas, y litigios, pero se le está privando a Montevideo y a Uruguay la utilización de un lugar destacadísimo, y lejos de aprovecharse eso se ha degradado toda la zona. Siento vergüenza de no poder resolver eso, como uruguayo y como integrante de este gobierno. Créanme que he hecho todo lo que desde el punto de vista de mis responsabilidades se puede hacer", enfatizó.

"Por meses he tenido el expediente en mi despacho, siendo que nunca fue un elemento que dependiera directamente de nosotros", dijo, y luego reiteró: "Todavía no tengo la posesión y entonces, sin tener la posesión, no es responsable ponernos a discutir qué cosas vamos a hacer, y si vamos a hacer esto o lo otro".

El ministro ya había hecho comentarios contrarios a la propuesta de Martínez. Días atrás, salía del Consejo de Ministros sin intenciones de hacer declaraciones, pero aprovechó un breve contacto con periodistas para esbozar su opinión sobre la propuesta. “Yo tengo los pies en la tierra, no en el aire”, dijo el jerarca mientras se retiraba de Torre Ejecutiva y ante la consulta de los periodistas.

En febrero, El Observador informó que el intendente había planteado su propuesta al presidente Tabaré Vázquez, y que el mandatario lo derivó con Rossi y con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.

Según un documento redactado por Martínez y su equipo, y al que accedió El Observador, la “estación del futuro” buscará “animar a que empresas tecnológicas de nivel mundial decidan instalar allí sus centros de investigación y desarrollo aprovechando las condiciones que nuestro país ofrece”.

La propuesta incluye un espacio de coworking comunitario donde las personas puedan trabajar a distancia, "espacios creados con los protagonistas de la transformación digital" (Agesic, MIEM, ANII, Antel, Latu, Zonamérica, IMM y universidades, además de los posibles socios internacionales), "un espacio abierto para la creatividad y fusión de arte y tecnología", un centro de debates y de "diseminación de conocimiento", un área de capacitación en nuevas herramientas y tecnologías, un "laboratorio de experimentación sobre nuevas ideas para el desarrollo" y un centro de espectáculos.

Desde el equipo de Martínez contaron que el proyecto también buscará aprovechar la cercanía con la torre de ANTEL –lindera al terreno de la estación– para constituir una zona de “confluencia tecnológica”.

La Intendencia de Montevideo presentó este martes ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el proyecto para crear un polo tecnológico en la vieja estación de AFE. Martínez, informó a través de su cuenta de Twitter que un equipo de la comuna viajó a la sede del banco en Washington para presentar formalmente la iniciativa, que lleva como nombre “Estación del Futuro”.