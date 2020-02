“Esperamos trabajar los temas con conocimiento, con seriedad técnica, sin ideologías”

La 25ª Expoactiva, que se hará de 18 al 21 de marzo de este año, ¿qué tendrá de diferente con relación a las anteriores?

Capaz nos viene a la cabeza festejar el aniversario, pero lo que caracteriza al grupo de productores que dirige a la Asociación Rural de Soriano (ARS), organizadora de la muestra, es desde siempre la búsqueda de respuestas. Somos desafiantes en las preguntas, y trabajamos por las respuestas. No solo para los propios socios de la institución, como fue la primera edición de la Expoactiva en 1992, sino para el conjunto de los agronegocios del país, para investigadores, empresarios, estudiantes, gobernantes, emprendedores, productores agropecuarios y la sociedad en su conjunto que participan de la muestra. El diferencial de esta será, obviamente, dar respuestas a lo que nos deparan las políticas públicas para los próximos años, hacia adentro y hacia afuera. Y no tan obvio como necesario, dar todas las herramientas tecnológicas disponibles para recuperar la rentabilidad de los agronegocios ha sido desde la primera un desafío que entre todos resolvemos en cada muestra.

La Expoactiva suele tener, cada año, una frase distintiva o un eje temático especial… ¿la hay para esta edición de 2020?

En esa tarea de examen de las ediciones concluimos con la frase del lanzamiento: Por el agro y la sociedad. Tratábamos de mostrar lo que llevó a la ARS cuando se fundó hace 129 años a organizar la primera exposición agropecuaria. En esta Expoactiva nos planteamos tres pilares en los cuales se apoyarán los expositores y la organización para la muestra: integración de rubros para alcanzar la rentabilidad, innovación para tener la mayor cantidad de alternativas posibles y sustentabilidad para lograr las licencias sociales que merece nuestra gente. Para todo el equipo organizador alcanzar 25 ediciones es un logro que no todos proyectaron y que se basó en muchos aportes. ¿Y qué reflexión puedo hacer sobre ello? La profesionalidad de los primeros, el compromiso de ellos, algunos todavía están. No solo el equipo organizador, los expositores también. Sin ellos no habría Expoactiva.

Esta muestra de tecnología en funcionamiento será especial porque será la primera con una nueva administración de gobierno. ¿Qué esperan de la gestión encabezada por Luis Lacalle Pou? ¿Lo invitarán a la Expoactiva Nacional?

Sí, por supuesto, lo hemos hecho siempre con los presidentes de la República. Luis Lacalle Pou ha venido muchas veces, sabe que la Expoactiva es una muestra donde todos nos esforzamos por mostrar una ventana al futuro, con trabajo y dedicación. Y eso es lo que esperamos de él y su equipo.

¿Y qué esperan, en concreto, de la gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que encabezará Carlos María Uriarte, quien se descuenta también visitará la muestra ya ejerciendo su nuevo rol?

Lo que decíamos para el presidente le vale mucho más a la cartera que nos involucra directamente, esperamos trabajar los temas con conocimiento, con seriedad técnica, sin ideologías y en particular vemos la necesidad de interactuar de la misma forma con las demás carteras. La conciencia de país agropecuario, del país más agropecuario del mundo, que se refleje en toda la sociedad, es un gran desafío. En la tarea no nos consideramos actores secundarios, estamos dispuestos, como lo hemos hecho en la trazabilidad, en los planes de uso y manejo de suelos, en las campañas sanitarias y recientemente en el monitoreo de aplicaciones, a trabajar en ello.

Este año, trascendió, habrá un stand para que el Museo de la Agricultura de Carmelo lleve algunos de sus tesoros.

Son parte no menor de nuestra historia. Con esas máquinas o similares nuestros ancestros desarrollaron la actividad agropecuaria. En otros países del mundo es la universidad pública la que se hace cargo de los museos agrícolas, como acción responsable de difundir las herramientas que tuvieron aquellos primeros pobladores. Aquí es todo a pulmón y muchas veces la academia piensa que surgimos espontáneamente, que el alimento lo generó la bondad de nuestras tierras. Estamos convencidos que si bien ello es así en parte, sin el trabajo del que labra la tierra o del que cría no habría nación. Hay verdaderas joyas que es bueno que las futuras generaciones conozcan, además de un reconocimiento a los que llevan adelante los museos.

¿Por qué es importante, para el productor y otros actores de la actividad productiva, visitar la Expoactiva?

Sin duda que sin su participación los objetivos de la Expoactiva no se dan. Nosotros, sin creer tener la verdad en tema alguno, hacemos el esfuerzo para que todas las tecnologías disponibles estén. Alguna consideración con eso es que hay tecnologías duras que son las que podemos tocar, para ser prácticos una máquina, un producto, etcétera. También las hay blandas, aquellas que involucran procesos, conocimiento puro, manejo y no se traducen siempre en cosas. Ambas formas de describir la tecnología están presentes en la Expoactiva. Pero para nosotros la más importante, y la que hace que nadie pueda faltar a la muestra, es lo que surge de la interacción de las personas con las formas anteriores. La gente, no como grupo, como persona individual, cada uno, cada productor, con su familia, con sus colaboradores se ha de llevar algo para ser mejor. Con que uno lo haga valdrá la pena el esfuerzo del equipo organizador. Estamos convencidos que en la agropecuaria esos son los cuatro días más productivos del país, los días en los que se desarrolla la exposición. Lo que ahí se genera es insumo para el resto del año. No quiero dejar de hacer un reconocimiento a aquellos que de una forma u otra hacen posible que el evento salga adelante. Hay para este año 3.500 acreditaciones de personas que harán posible la mayor muestra agroindustrial activa del país.

La ficha del entrevistado

Datos: Tiene 51 años y se siente “orgulloso de trabajar en la empresa familiar radicada en Pueblo Risso desde 1870 y tener a mis padres viviendo en el campo donde en 1904 nació mi abuelo; es una empresa chica que tiene en la presidencia a Jorge y Leticia, mis padres, en el directorio a mis cinco hermanos (María Macarena, Guadalupe, Lourdes, Fatima y Mariano) y a uno de ellos, Mariano, en la gerencia ejecutiva”.

Familia: “Felizmente casado con la reina María Pía Bruno y con la cual compartimos 10 hijos: María Paz, María Francisca, María Catalina, María Josefina, Faustino, María Nazarena, María Alfonsina, María Bernarda, Juan Pedro y María Del Pilar”.

Profesión: Ingeniero agrónomo MBA.

Otras responsabilidades actuales y anteriores: Gerente general de Estancias y Cabaña La Estela; directivo de Cooperativa Agropecuaria Limitada Mercedes; asesor de varias empresas agropecuarias, con producción agrícola y ganadera.

Pasatiempos: Leer y las carreras de auto. “Tengo una cachila de la Limitada 31 de terapia”.

Juan Samuelle

Expoactiva Nacional.