¡Festejen uruguayos… habrá debates!

A la luz de los acontecimientos de las últimas horas todo indica que finalmente los uruguayos asistiremos a debates presidenciales en el 2019.

Se trata de una gran noticia que marca que soplan vientos de cambio para la política uruguaya. Han pasado casi tres lustros desde la última vez que se realizaron debates presidenciales en el país. Lamentablemente las confrontaciones entre las principales figuras políticas forman parte de los libros de historia. La ausencia de estos en los últimos tiempos tuvo como consecuencia un empobrecimiento de la calidad de vida democrática.

Para la población, ver a quienes aspiran al sillón presidencial intercambiar ideas, propuestas, observar sus reacciones ante los argumentos, detectar las estrategias, compartir sus esperanzas y percibir los cambios de semblante, caras, miradas y hasta gestos es positivo.

El fin de la posición hegemónica del Frente Amplio con mayorías parlamentarias, populares y culturales es un hecho que se constata día a día. No hay analista político que no afirme que se terminan las mayorías parlamentarias y que necesariamente en el próximo período, gane quien gane, deberá gobernar articulando. Todo eso es bueno para la democracia: no más voto mano de yeso.

Se abre una primavera de opciones electorales para colocar en el parlamento a quién mejor represente a los ciudadanos y estos deberán negociar posiciones. La democracia de parabienes.

La salida de Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica del ruedo electoral abre un panorama sumamente alentador para la izquierda y también para el resto de los partidos políticos. Hay muchos perfiles por conocer. No es lo mismo un Frente Amplio con Daniel Martínez como candidato que con Oscar Andrade, Carolina Cosse o Mario Bergara.

Tampoco es lo mismo para el partido colorado Julio María Sanguinetti que Ernesto Talvi. Ni para el Partido Nacional es lo mismo Jorge Larrañaga que Luis Lacalle Pou, Juan Sartori, Verónica Alonso, Enrique Antía o Carlos Iafigliola.

El hielo lo rompió el economista Mario Bergara que se ubica en una lejana la cuarta posición entre los preferidos para las elecciones internas del Frente Amplio. Escribió en un tweet. “Lacalle Pou plantea debatir seriamente los temas. Me parece perfecto. Cuando usted diga y en el ámbito que usted defina, estaría encantado de debatir los problemas nacionales. Usted me avisa”.

A las pocas horas Lacalle Pou aceptó el reto con una condición; que ambos ganen sus internas. Más allá de la picardía de Bergara que logró llamar la atención desafiando a debatir a un candidato que está en la carrera de otro partido, es más que bienvenida la aceptación del líder blanco.

Si Bergara fuese coherente con su intención de intercambiar ideas con adversarios, antes debería desafiar a debatir a los rivales en la interna de su propio Frente Amplio. Sería un festín para la opinión pública y un sano ejercicio para la salud republicana de su colectividad. El resto de los partidos debería imitarlo inmediatamente.

De no avanzar rápidamente a los hechos y efectivamente concretar debates a la interna de los partidos el planteo de Bergara puede volverse un búmeran que le pegue duro a la ya alicaída imagen de los políticos.