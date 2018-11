¡Llegó el día! Uruguay inaugura el ANTEL Arena contra Puerto Rico

Es hoy. El momento tan soñado llegó. El estadio nuevito y reluciente. El entrenador de primer nivel mundial. Y una final directa para que el Mundial de básquetbol deje de ser una delirante ilusión para transformarse en una posibilidad cierta y tangible.

Uruguay enfrenta a la hora 20.30 a Puerto Rico en el estreno deportivo del ANTEL Arena. Será por la tercera fecha del grupo E de las Eliminatorias para el Mundial de China en una serie que lideran Estados Unidos y Argentina con 15 puntos y donde uruguayos y boricuas están igualados detrás con 13 unidades.

Hay tres plazas directas para el Mundial pero también la posibilidad de ser el mejor cuarto de los dos grupos americanos. En la serie F, República Dominicana ocupa el cuarto lugar con 13 puntos.

Desde la semana pasada, el argentino Rubén Magnano comenzó a trabajar en cancha con el plantel uruguayo y el martes se le ganó un amistoso a Atenas de Córdoba en el ANTEL Arena.

La prensa pudo ingresar el miércoles a los últimos 15 minutos de la práctica de la tarde cuando los jugadores practicaban tiros de diferentes posiciones.

Uno de los que compareció después a hablar con Tenfield y Referí, los únicos medios presentes, fue Sebastián Vázquez, alero que esta temporada se unió a Olímpico de La Banda, de Argentina tras defender varios torneos a Goes.

“Llegué el jueves de mañana y desde entonces las prácticas han sido muy intensas. Magnano es un entrenador que exige mucha concentración para que se puedan aprender cosas. Nosotros nos conocemos como grupo, pero él no nos conoce a nosotros y esto sirvió para empezar a unirnos. Ayuda también el hecho de estar concentrados, algo que para nosotros no era común”, dijo el Pelado a Referí.

“Creo que estamos muy bien para jugar contra Puerto Rico”, adelantó el alero.

“Rubén conoce las características de los jugadores que tenemos, a la base de Marcelo (Signorelli, cesado el 1º de octubre) él fue sumando sus conceptos que son claros, todos los conocemos y él se encarga de recalcarlos. Pretende mucha defensa y eso ya lo sabíamos. Tenemos que tratar de defender muy duro y más contra un equipo como Puerto Rico que tiene mucho poderío defensivo”, explicó.

“Ellos juegan rebote, transición defensiva muy rápida, llegan y tiran por eso tenemos que tomar buenos tiros para que no nos agarren mal parados. Después intentar jugar un cinco contra cinco en toda la cancha, que ellos se sientan incómodos y nosotros lo más cómodos posibles y también estar preparados para correr”, analizó.

“Atenas fue un rival muy fuerte, es un equipo muy dinámico que corre mucho la cancha, aparte se conoce hace años. Nos vino bien, fue una prueba muy fuerte, sumado al partido con Trouville nos dio para mejorar muchas cosas y le sirvió a Rubén para vernos y para hacer que lleguemos lo mejor posible a este partido”, agregó.

Sobre Puerto Rico, un rival al que Uruguay solo le ganó dos veces en la historia, Vázquez comentó: “Los perimetrales tienen muy buen uno contra uno, hay un base que propone mucho ese tipo de juego. Los internos están bien definidos, no juegan tanto de poste pero van y van, y trabajan mucho la descarga. Tienen un 4 tirador que es Ricky Sánchez, que es un jugador muy alto de gran tiro y muy inteligente para jugar. Tienen un juego ofensivo muy fuerte, por eso la base va a estar en nuestra defensa, como siempre”.

“Todo lo que trabajamos en estos días fue sobre Puerto Rico, sobre todo por lo que significa este partido en la tabla. Luego lo haremos por Estados Unidos”, adelantó.

El domingo, a la hora 21 y también en el ANTEL Arena, la celeste enfrentará a la gran potencia del básquetbol mundial que llegará con una base de jugadores de la liga de desarrollo de la NBA.

Olímpico muy bien,m quedamos afuera en el último partido y no pudimos entrar al Súper 4, pero estoy bien, nunca me había tocado estar de arranque en la Liga Argentina y me tiene muy contento.

Obviamente que potencia, en el día a día las prácticas tenés cinco extranjeros por equipo, en el cinco contra cinco de las prácticas eso te obliga a estar muy fuerte porque estáns peleando el puesto siempre y eso te ayuda a estar cada vez mejor.

Historial con Puerto Rico

Mundial Chile 1959, Puerto Rico 78-64

Preolímpico San Juan 1980, Puerto Rico 128-84

Preolímpico San Pablo 1984, Uruguay 92-84

Juegos Panamericanos Indianápolis 1987, Puerto Rico 85-72

Preolímpico Montevideo 1988, Puerto Rico 82-80

Juegos Panamericanos La Habana 91, Puerto Rico 98-78

Prelímpico Portland 1992, Puerto Rico 104-88

Premundial San Juan 1993, Puerto Rico 128-62

Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995 Uruguay 101-76

Preolímpico Neuquén 1995, Puerto Rico 89-83

Premundial Montevideo 1997, Puerto Rico 102-81

Preolímpico San Juan 1999, Puerto Rico 93-64

Juegos Panamericanos Winnipeg 1999, Puerto Rico 90-76

Premundial Neuquén 2001, Puerto Rico 90-70

Preolímpico San Juan 2003, Puerto Rico 91-78

Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, Puerto Rico 89-72

Premundial S. Domingo 2005, Puerto Rico 95-80

Preolímpico Las Vegas 2007, Uruguay 82-79

Premundial San Juan 2009, Puerto Rico 71-54

Preolímpico Mar del Plata 2011, Puerto Rico 74-64

Premundial Caracas 2013, Puerto Rico 93-69

Preolímpico México 2015, Puerto Rico 80-69

Uruguayos uno por uno

Gustavo Barrera

Base actualmente libre. Jugó cuatro partidos en las Eliminatorias promediando 8,7 puntos y 4 asistencias por partido.



Luciano Parodi

Solo se perdió el partido con Estados Unidos. Promedia 12,4 puntos y 3,7 asistencias siendo uno de los puntales del equipo.



Santiago Vidal

Jugó seis partidos 5,5 puntos y 2,3 asistencias. Se bajó de la última ventana tras desembarcar en el ascenso de España.



Mauro Zubiaurre

Jugó solo el partido contra Estados Unidos en Las Vegas donde aportó cuatro puntos y repartió una asistencia.

Joaquín Rodríguez

Bronce este año en el Sudamericano sub 21 de Salta, jugó contra Estados Unidos y México con 7 puntos y una asistencia por juego.

Bruno Fitipaldo

Fue el capitán del equipo en el último partido con México. En cinco partidos promedia 13,6 puntos y 2,2 asistencias.

Federico Pereiras

Sumó 15 minutos en cuatro partidos con 3,7 puntos y una sola asistencia. Tiene un rol estrictamente defensiva cuando ingresa.

Andrés Dotti

Una de las sorpresas de Rubén Magnano ya que no había integrado el equipo con Signorelli. Gran momento en Sporting.

Sebastián Vázquez

Se perdió los partidos con Argentina y Panamá. En seis juegos promedia 2,3 puntos y 2,5 rebotes. Otro pilar defensivo.

Hernando Cáceres

Se sumó a último momento tras la lesión de Mauricio Aguiar. Jugó contra Panamá, Paraguay y Estados Unidos con seis puntos.

Mathías Calfani

Se perdió la última ventana (EEUU y México). En seis partidos aportó 7,6 en puntos y 5,8 en rebotes. Una de las piezas claves.



Sebastián Izaguirre

Se sumó para los últimos cuatro partidos con tres puntos de promedio y 4,2 en rebotes más tres triples.



Esteban Batista

Pilar del equipo, líder y figura. Promedia 18,2 puntos y 10,8 en rebotes. Se perdió tres de los ocho partidos. Pura hambre de ganar.



Kiril Wachsmann

Con Signorelli recién se sumó en la última ventana con 9,0 en puntos y 5,0 en rebotes. Pasa por gran momento en Olimpia.

Hatila Passos

Viajó el martes a Brasil por el nacimiento de su hija. Único que jugó los ocho partidos: 6,1 puntos y 4,5 en rebotes.

Rubén Magnano

El entrenador argentino debutará este jueves y quiere batir un récord: llegar a su quinto mundial consecutivo.