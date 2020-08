"Los argentinos estamos exhaustos, no podemos tener una cuarentena eterna"

Seis de cada 10 argentinos y 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión. Es un dato que cuadruplican o quintuplican los valores prepandemia, de acuerdo al neurocientífico argentino Facundo Manes, creador del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco).

El saldo más negativo que está dejando el coronavirus, según él, "es una pandemia de enfermedad mental".

En declaraciones a Radio Mitre, que recoge Infobae, Manes citó la investigación realizada por la Fundación Ineco, que evaluó los efectos de la pandemia y la cuarentena en la salud mental de la población, la cual arrojó esas cifras.

“El trabajo que hicimos a los seis días de iniciado del aislamiento y otro a los 72 días, mostró cifras alarmantes: 6 de cada 10 argentinos y 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión Esto cuadruplica o quintuplica los valores prepandemia".

Para Manes, la salud no se puede separar en salud física y mental, "la salud es integral y hoy los argentinos estamos exhaustos".

JUAN MABROMATA / AFP

Especializado en neurociencia, con varios trabajos publicados bajo su autoría o en coautoría, conductor de televisión, y político, Manes advierte que los jóvenes están siendo muy afectados y hay que evitar que la actual situación se haga crónica.

"Si tenemos un pueblo 'quemado', una sociedad exhausta, por más que arreglemos la deuda o traigamos inversiones, si tenemos un pueblo deprimido, desmotivado y ansioso, estamos frente a un problema no solo humanitario, sino social y económico", sostiene.

También abordó la forma en la que comunican las autoridades y recordó que en la última epidemia del sudeste asiático, en 2002, cuando la sociedad, que se empobrecía y tenía miedo a perder el trabajo, quedó impactada al percibir que "los políticos o las autoridades tenían un discurso que no era claro y en el que intuyeron oportunismo y cierto cinismo para una próxima elección".

Manes observa que hoy el miedo existe de forma generalizada —miedo a contraer el virus, miedo por la salud de nuestra familia, miedo por la economía, por la situación social— y alertó sobre cuando ese miedo es generado por las autoridades.

"El miedo es muy efectivo para el control social, el miedo a perder el trabajo hace que el trabajador agache la cabeza, el miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso", señaló

En ese sentido, Manes apunta que se debe comunicar "con menos miedo" y empoderar a la población "porque vamos a convivir con el virus por largos meses no vamos a poder estar en una cuarentena eterna".

"Hay que darle herramientas a la sociedad para regular emocionalmente su conducta. Estoy muy preocupado porque además del virus se está propagando el miedo”, dijo Manes y reclamó ser “más cuidadosos”. "Hay que empoderar a la gente mediante el uso del tapabocas, la higiene de manos y bajar el miedo. Menos miedo y más cuidado".

Se preguntó, además, por cuánto tiempo puede un ser humano sostener las limitaciones de ver a sus padres, hijos, amistades, o de hacer algún deporte. "La cuarentena sola siempre supimos que no sirve para que el virus no venga. Lo que hace la cuarentena es ganar tiempo para mejorar los sistemas de salud, para testear, para aislar...y si eso no se pudo hacer por una cuestión logística o porque somos un país pobre, deberíamos replantear esta estrategia porque vamos a tener largos meses para convivir con el virus y no podemos seguir en una cuarentena eterna".

Manes lamentó que Argentina se encuentre ante "una disputa de facciones" que a su juicio "eso es lo peor que nos puede pasar". Y propuso recuperar el pensamiento crítico.

El neurocientífico también planteó crear un equipo multidisciplinario de diferentes sectores políticos para pensar lo que viene en términos de sanitarios, económicos y sociales: "Si eso no se hace, vamos a volver a caer en uno de los problemas de los argentinos que que una facción quiere resolver todos los problemas del país".

El presidente Alberto Fernández, también en decalaraciones radiales, señaló este martes que la población se había relajado "equivocadamente" y por eso la situación de la pandemia en algunas áreas del país estaban en su "peor momento". El mandatario aseguró que seguía teniendo a mano el "botón rojo" para volver a la fase uno de la cuarentena si fuera necesario. "Lo más importante es la salud", afirmó una vez más.