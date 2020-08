La emotiva guardia de honor a una enfermera que murió por el coronavirus

La muerte de la enfermera Cristina Lorenzo conmovió a la comunidad médica del Hospital San Isidro, al norte del Gran Buenos Aires.

Durante dos décadas trabajó en este centro hospitalario. Hasta que el coronavirus la venció.

Era hipertensa y padecía EPOC y debió solicitar una licencia porque era una persona de riesgo, cuenta en Infobae Miguel Ángel Pereyra, médico cirujano y director de Salud del municipio. "Pero no lo hizo", precisa Pereyra.

El desenlace de Lorenzo se produjo muy rápido. Falleció el 6 de agosto luego de estar cuatro días internada.

En un video que se compartió en redes sociales empleados de una casa de sepelios trasladan la urna con el cuerpo de Lorenzo, de 62 años, mientras todos sus compañeros, amigos y familiares, la despiden entre una lluvia de aplausos sin decir una palabra.

"Estuvimos de pie hasta que se la llevaron del hospital. Fue una especie de guardia de honor", señala el director de salud municipal entre lágrimas.

"Ha sido una heroína, una guerrera", recuerda Pereyra, quien la había visto pasar en una silla de ruedas por los pasillos del hospital los primeros días de agosto.

"Tenía dificultad para respirar y la estaban llevando a hacerle una tomografía", relata Pereyra, que añade que a la enfermera le hicieron una transfusión de plasma, "pero no resultó porque estaba en un cuadro muy avanzado".

Lorenzo contrajo el virus en el hospital, aunque tenían salas divididas con pacientes de covid-19 y otras con otras patologías o tratamientos. Pero Pereyra refiere que hace tres semanas se dieron cuenta de que había pacientes contagiados en las salas no covid-19. "Se testeó a todo el personal que estuvo en contacto, entre ellos, a Cristina", dice Pereyra.

El deceso de la enfermera llenó de mensajes las redes sociales porque Lorenzo era un referente en la institución.

Este es el sentimiento que todos tenemos para con Cristina Lorenzo, por su entrega, su vocación y su sacrificio. Aplausos y oraciones. QEPD pic.twitter.com/YD6xC7rZ85 — Gustavo Posse (@gustavoposse) August 7, 2020

“Eres y serás siempre mi mentora y mi segunda madre. Tu partida me rompe el corazón. Me enseñaste a ser un buen profesional. Me formaste con el mejor criterio que una gran enfermera puede tener. Vuelta alto madre. Mi querida madre", le escribió Jonathan Laime.

Deysi Villarruel, otra colega de Cristina, sostuvo: “Estamos de luto por una gran pérdida. Guerrera defensora de los derechos de sus compañeros y pacientes. La vamos a extrañar”.

Horacio Escobar, también enfermero, secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Isidro, compañero de militancia de Lorenzo, indicó que "Cristina era de esas enfermeras que pelean por sus pacientes porque muchas veces las cosas que se necesitan no llegan en tiempo y forma. Ella conseguía todo lo que se proponía, así era Cristina".