La sorpresiva vacuna rusa contra el coronavirus genera dudas, cautela y sospechas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reaccionó con prudencia al anuncio realizado por Rusia este martes sobre el desarrollo de una vacuna contra el covid-19 y recordó que la "precalificación" y la homologación de una vacuna pasan por "procedimientos rigurosos".

Funcionarios de salud de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania expresaron este martes sus dudas acerca de la seguridad de la vacuna anunciada por el presidente ruso Vladimir Putin, además de los riesgos que advierten expertos y que podrían ampliar los problemas actuales de manera "irreparable".

"Estamos en contacto estrecho con los rusos y las discusiones continúan. La precalificación de toda vacuna pasa por procedimientos rigurosos", puntualizó Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, durante una videoconferencia de prensa.

"La precalificación comprende el examen y la evacuación de todos los elementos de seguridad y de eficacia requeridos recopilados durante los ensayos clínicos", recordó.

El Ministerio alemán de Salud duda de la "calidad, la eficacia y la seguridad" de la vacuna contra el nuevo coronavirus anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, e identificada con el nombre de Sputnik V en homenaje al satélite soviético.

"No existen datos conocidos sobre la calidad, la eficacia y la seguridad de la vacuna rusa", dijo una portavoz del ministerio al grupo de prensa regional alemán RND, recordando que en la Unión Europea, la "primera de las prioridades es la seguridad de los pacientes".

"Hay que demostrar que la relación utilización-riesgos de la vacuna es positiva antes de que sea difundida para un gran público", subrayó la portavoz del ministerio de Salud alemán, que precisó que Berlín no tiene contactos con los rusos al respecto.

"La autorización de una vacuna en Europa requiere, además de la prueba de su calidad farmacéutica, conocimientos suficientes adquiridos con los ensayos clínicos para poder demostrar la eficacia y la inocuidad" del medicamento, agregó la portavoz.

El secretario de Salud de los Estados Unidos, Alex Azar, dijo en un programa de la cadena ABC que "el punto no es ser el primero con una vacuna, el punto es tener una vacuna segura y eficaz". Y añadió que "necesitamos datos transparentes y tiene que ser datos de Fase III", según registra The New York Times.

También desde el Imperial College de Londres se advierte sobre la aplicación de una vacuna que no sea segura. Danny Altmann, profesor de Inmunología en esa institución británica, apunto que "el daño colateral de cualquier vacuna que no sea segura y eficaz podría ampliar nuestros problemas actuales de manera irreparable".

Hasta ahora, Rusia no ha publicado un estudio detallado de los resultados de sus ensayos que permitan establecer la eficacia de los productos que dice haber desarrollado.

Bautizada en términos científicos como Gam-COVID-Vac, la vacuna emplea como vector viral el adenovirus tipo 26, un virus del resfriado común, al que se le ha agregado el gen de la proteína SW del SARS CoV-2, que usan muchas vacunas en desarrollo por ser esta la zona utilizada por el coronavirus para ingresar en la célula a infectar, según explica La Vanguardia de Barcelona.

Putin afirmó incluso que una de sus hijas fue inoculada con la vacuna. "Participó en los experimentos", dijo, según la agencia Interfax, agregando que tuvo un poco de fiebre "y nada más".

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, citada por The New York Times, ha dicho que una nueva vacuna contra el coronavirus debería ser un 50 por ciento más eficaz que un placebo para ser aprobada. Azar precisó que Estados Unidos tiene dos vacunas en ensayos de fase III y estaba en camino de tener "decenas de millones de dosis para diciembre"

El ministro de salud de Rusia, Mikhail Murashko, dijo que el país comenzará una campaña de vacunación masiva en octubre, que comenzaría con maestros y trabajadores médicos este mes.

La producción industrial de la vacuna, de la cual 20 países han encargado ya 1.000 millones de dosis, comenzará en septiembre, según el presidente del fondo soberano implicado en su creación, Kirill Dmitriev.

La semana pasada la OMS se mostró dubitativa cuando Rusia había afirmado que su vacuna estaba casi lista y recordó que todo producto farmacéutico debe "ser sometido a todas las distintas pruebas y testeos antes de ser homologado para su uso".

Por ahora, "resulta vital aplicar medidas de salud pública que funcionen. Debemos continuar invirtiendo en el desarrollo de vacunas y tratamientos que nos ayuden a reducir la transmisión en el futuro", dijo también el portavoz de la OMS, quien aseguró estar "motivado por la rapidez con la cual se desarrollan algunas vacunas candidatas".

"Esperamos que algunas de ellas resulten eficaces", continuó Tarik Jasarevic.

Según la OMS, hay 26 vacunas candidatas en etapa de ensayos clínicos (probadas en seres humanos) en todo el mundo y otras 139 se encuentran en estado de evaluación pre-clínica.

Entre las 26, seis habían alcanzado a fines de julio la fase tres de su desarrollo. La desarrollada por el centro ruso Gamaleia se encontraba clasificada en la fase 1.

