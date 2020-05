"Mala educación", una comedia negra sobre estafas con el mejor Hugh Jackman en años

Es probable que a la mayoría de los escritores, guionistas, cineastas y músicos alguna vez se les haya pasado por la cabeza escribir, filmar o cantar una historia sobre su ciudad natal. Las raíces siempre están ahí, listas para colarse en el trabajo y la obra, y la necesidad de homenajearlas –o despotricar contra ellas, quién sabe– no para de fluir. Pero no siempre sale bien. Y no son pocos los que lo han intentado y han terminado por rejuntar un par de vivencias demasiado personales e intrascendentes. O, simplemente, no demasiado interesantes. Pero este no es uno de esos casos.