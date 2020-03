“Me decían que no era un caso grave”, dijo una de las uruguayas con coronavirus

Carmela, una de las cuatro personas con coronavirus llegó el 6 de marzo a Uruguay luego de estar en Madrid y de haber intentado ingresar a Milán sin éxito.

"El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero no pude ingresar y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas", contó a El País Carmela, una de las infectadas.

Carmela está en su casa en Montevideo y relató que comenzó a sentirse mal a partir del 8 de marzo. "Empecé a estar ronca y pensé que no era nada, tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso", sostuvo.

Cuando tuvo fiebre fue que comenzó a preocuparse. "Empecé con vómitos, llamé a médico a domicilio y me diagnosticaron broncoespasmo", contó al matutino. La médica que la atendió sugirió internarla pero ella consideró que podía tener coronavirus y decidió no hacerlo para evitar contagiar a terceros.

"No me querían indicar el examen. Decían que no era un caso grave", relató.

Luego logró convencer a su médico personal para que le hicieran el test de coronavirus. "Me sacaron dos muestras el mismo lunes", contó y agregó que no las mandaron a analizar.

Eso, relató, sucedió recién ayer tras su insistencia. "El Ministerio de Salud Pública consideró que el caso no era para ser estudiado en un principio, que no era una paciente grave", agregó.

En estos momentos la mujer no tiene fiebre y se encuentra con tratamiento. "Yo cuidé a todos los uruguayos. Estaba desesperada. Desde el domingo insistí que me mandaran ya el estudio. Desde el domingo estoy sola acá encerrada", remató.