“Me duele prender la motosierra. La prendo lo menos posible”

El candidato del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) César Vega pone el énfasis en el cuidado del medio ambiente y en el ciclo de De Cerca ese también fue uno de los temas centrales. Cuando Facundo Ponce de León le hizo ver que se preocupa mucho por ello pero anda en camioneta, Vega respondió: "Pero me duele mucho eso a mí".

Aquí podés ver todos los contenidos del ciclo De Cerca

El ingeniero agrónomo puso el ejemplo de Greta Thunberg, la joven sueca que en 2018 comenzó a organizar huelgas estudiantiles con el objetivo de generar conciencia sobre el cambio climático.​​ "Dice que va a venir a Uruguay y va a tener que venir en avión muy a su pesar. Yo si vengo hasta acá solo en la camioneta es porque aspiro a que esta entrevista me rinda, la gente nos entienda y votando al PERI cuidemos el planeta".

De Cerca es producido por Mueca Films y presentado por TV Ciudad, El Observador y WILD Fi.

"Yo hoy prendí la motosierra en mi casa, vos me podés creer o no, pero a mí me duele. La prendo lo menos posible", aseguró.

Otros fragmentos de la entrevista a Talvi en De Cerca