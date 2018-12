Miracomonosponemos: la historia de Juan Darthés y las denuncias que lo señalan

La actriz argentina Thelma Fardin denunció en la tarde de este martes que en 2009 –mientras estaba de gira con el programa de televisión Patito Feo en Nicaragua– su compañero de elenco, Juan Darthés, la violó. Dathés, en ese entonces, tenía 45 años. Fardin, 16.

Darthés es actor y cantante de tango argentino (nació en Brasil), tiene 55 años y una amplia lista de protagónicos en ficciones del horario central, obras de teatro muy convocantes, películas y discos editados.

Con más de 30 años de trayectoria, Darthés interpretó varios roles que se pueden encasillar en el concepto "galán de telenovelas". Fue protagonista de Gasoleros, Soy Gitano, Culpable de este amor, Patito Feo, Dulce Amor, Los ricos no piden permiso, serie por la que en 2016 recibió el premio Martín Fierro a Mejor actor protagonista de ficción diaria. Su último trabajo en televisión fue este año con Simona, novela de Pol-ka.

Su carrera musical lo llevó a escenarios de países como Italia, México, Perú, Venezuela, Panamá, Chile y Uruguay.

Juan Rafael Pacífico Dabul –su nombre real– siempre dividió sus horas laborales entre la actuación y la música. Sus raíces artísticas tienen que ver, en parte, con las sus padres. Su madre, Leyla Dartel, es actriz. Su padre, Oscar Fuentes, cantante de tanto.

Darthés está casado hace más de 20 años con María del Carmen Leone y tiene dos hijos de 18 y 22 años. Nunca se caracterizó por tener un perfil alto respecto a su vida personal

Las denuncias

Entre todas las ficciones en las que trabajó, Darthés compartió horas de grabaciones con muchas mujeres –mayores y menores de edad–.

A partir de la denuncia realizada por Fardin, se popularizó en Twitter el hashtag #MiraComoNosPonemos en apoyo a la actriz. Además, también se recordaron otros casos de mujeres que habían denunciado al actor. El nombre del hashtag es en respuesta a lo que, según las denuncias, Darthés decía a sus víctimas. “Me agarró de la mano y me dijo ‘mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección", relató este jueves Fardín.

En 2017, la modelo y actriz Calu Rivero –que trabajó con él en Dulce Amor– lo denunció a través de sus redes sociales ("conducta inapropiada de un galán", escribió). La ficción se rodó en 2012 y, en aquel entonces, la actriz abandonó abruptamente la novela sin dar explicaciones. Si bien a los meses se comenzó a rumorear que su renuncia tenía que ver con Darthés, ella se animó a hacer público lo que había sucedido cinco años después.

“Después de cinco años, tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho, de sacarme este malestar", dijo Calu en ese momento en carta pública.

Por su parte, el actor decidió dar su versión en el programa de Mirtha Legrand. "Ella me acusa de una actitud inapropiada en una escena de ficción, me acusa de exceso de besos", dijo.

"La estoy pasando mal. El escarnio público es muy grande, sobre todo de los medios. Mediatizar el tema del acoso cuando hay gente que la está pasando mal es banalizarlo, hay que llevarlo a la Justicia", sostuvo Darthés que luego denunció a Rivero por daños y perjuicios.

Tras esta primera denuncia pública, otras actrices denunciaron al actor. Una de ellas fue Ana Coacci que compartía escenas con él en Gasoleros. “En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD (sic), a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba cómo la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco” publicó la actriz en su cuenta de Facebook en febrero de este año.

La otra denuncia por abuso vino por parte de la cordobesa Natalia Juncos. "Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur y me dice 'cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", declaró en una entrevista radial la actriz con quien compartió la novela Se dice amor.

Este jueves, el colectivo Actrices Argentinas llamó a conferencia de prensa para acompañar nuevos casas de denuncias. Fue así que Thelma Fandín (Josefina en Patito Feo) dijo que cuando tenía 16 años fue víctima de violación por parte de Darthés.

En un video que se divulgó la actriz expresó: "Nueve años lo anulé para seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí”. Después contó lo sucedido. “Me agarró de la mano y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcirto y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró”.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Antes de la denuncia de Fandin la abogada del acusado –Ana Rosenfeld– renunció a defenderlo. En diálogo con Clarín, la abogada explicó, "No tenía la menor idea de que podía haber un tema de esta magnitud hasta ayer. Lo llamé a Darthés y no me pudo explicar nada. No tenía ningún tipo de argumentación para no aceptar mi renuncia”.

"Por un tema de principios, ética y moral no podría defender a una persona sospechada, ni denunciada, ni investigada por un caso de abuso", concluyó Rosenfeld.