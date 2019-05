Nacional mira desde afuera el operativo de seguridad del clásico

Todo está encaminado para que el domingo 12 de mayo se juegue por primera vez el clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo, partido que corresponde a la fecha 12 del Torneo Apertura. El escenario fue fijado de forma condicional por la Mesa Ejecutiva de la AUF a la espera de los informes del Área de Seguridad de la AUF y Ministerio del Interior, pero se descuenta que se jugará ahí después de las declaraciones de las autoridades de gobierno. Lo que falta es confirmar si el encuentro tendrá hinchas de Nacional en las tribunas.

En principio, el presidente tricolor José Decurnex respondió negativamente a la primera propuesta del Ministerio del Interior, de que su club se hiciera cargo de los 40 ómnibus que se dispondrán para trasladar a los hinchas al estadio aurinegro de acuerdo al operativo de seguridad que se diagramó.

Entonces el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, hizo gestiones con el titular de Cutcsa, Juan Salgado, para que la empresa de transporte se hiciera cargo del costo de los ómnibus ya que tampoco el Ministerio lo iba hacer. Salgado, socio de Peñarol (en 2011 formó dupla con Edgardo Novick para presentarse en las elecciones del club) aseguró el servicio cobrando solo el precio del boleto común para trasladar a los hinchas desde la zona del aeropuerto viejo hasta el Campeón del Siglo.

Antes de dar el visto bueno, Salgado confirmó con el Ministerio del Interior que los ómnibus tendrán todas las garantías necesarias para trasladarse de un punto a otro.

De esta forma Barrera se asegura que haya hasta 2.000 hinchas de Nacional en el Campeón del Siglo, que se les brinden comodidades y protección para llegar al estadio, así en el Clausura los hinchas de Peñarol tendrán el mismo tratamiento en caso de que la revancha se juegue en el Gran Parque Central.

¿Qué hará Nacional?

Desde el club tricolor se informó a Referí que todavía no tienen "información oficial" desde el Ministerio del Interior sobre dónde y cómo se jugará el clásico, por lo que están expectantes. "Hay que esperar la reunión de seguridad previa al partido para ver qué nos marcan el Ministerio de Interior y la comisión de seguridad de la AUF", manifestó una fuente consultada.

Agregó que como Nacional es visitante en esta ocasión, "la operativa de seguridad externa al estadio le corresponde a la policía y la interna a Peñarol y a la comisión de seguridad de la Asociación". Los tricolores son en este rubro actores de reparto.

El lunes el presidente Decurnex señaló por las vías de comunicación oficiales del club que “Nacional le comunicó al Ministerio del Interior que no debe ni va a asumir ninguna responsabilidad en materia de seguridad pública, porque no le compete y sentaría un precedente que no corresponde”.

¿Cómo es el operativo que pensó el Ministerio?

El Ministerio del Interior planificó todos los detalles del operativo para el traslado de los hinchas de Nacional al estadio aurinegro. En principio el partido se había fijado para el sábado 4 de mayo pero se postergó para el domingo 12 por el paro decretado por AUDAF el fin de semana pasado.

La idea del Ministerio es que los tricolores lleguen por sus propios medios hasta la zona del aeropuerto de Carrasco viejo, que será el punto de encuentro a partir de las 12:00, tres horas antes del comienzo del partido previsto para las 15:00. Quienes vayan en sus automóviles deberán dejarlo ahí y serán vigilados por la policía.

En ese lugar se inspeccionará a los hinchas, quienes deberán mostrar su entrada y documentación. Luego pagarán un boleto común ($ 38) y a medida que los ómnibus se vayan completando partirán escoltados por policías en moto, patrulleros y un helicóptero, hasta la tribuna Gastón Güelfi del Campeón el Siglo. Se calcula que saldrá un ómnibus cada 15 minutos y en esta operación se utilizarán 10 buses.

Terminado el partido los hinchas de Nacional saldrán del estadio antes que los de Peñarol y afuera estarán los ómnibus que los trasladará hasta el punto de partida, también escoltados. Desde allí se irán en su propio vehículo o tomando las líneas normales de transporte.

Todavía no se anunció la cantidad de hinchas de Nacional que serán habilitados a concurrir, pero en el caso de que sean 2.000, se estima que se utilizarán unos 40 buses solo para ese operativo.

Un poco de historia

El viernes 5 de abril Barrera se reunió con Vázquez, subsecretario del Interior, y luego anunció que había recibido la confirmación para que el clásico se jugara en el Campeón del Siglo con 4.000 hinchas de Nacional en la tribuna Güelfi. Del encuentro también participaron el vicepresidente aurinegro Rodolfo Catino y el jefe de la seguridad del club Horacio Zaugg.

El martes 9 de abril, Decurnex y Alejandro Balbi (presidente y vice de Nacional) se reunieron con el ministro del Interior Eduardo Bonomi y con Vázquez para solicitarles que el clásico del Clausura se jugara en el Gran Parque Central con las misma condiciones que el del Apertura.

El viernes 12 de abril Bonomi expresó en Sport 890 que no podía asegurar que el clásico del Apertura se jugara en el Campeón del Siglo y menos que el del Clausura se llevara a cabo en el Parque Central porque faltan varios meses: "Eso lo fija la AUF, es una decisión deportiva. Peñarol pidió la anuencia del ministerio para jugar en el Campeón del Siglo y nos dijo que Nacional estaba de acuerdo, (pero) Nacional pidió una reunión inmediatamente y nos dijo que ese acuerdo no existía", señaló el ministro. Ese mismo día hubo una reunión de seguridad en el estadio aurinegro.

La semana pasada la Mesa Ejecutiva de la AUF fijó de manera provisoria el clásico para el sábado 4 de mayo en el Campeón del Siglo, pero esta fecha se postergó para el domingo 12 debido al paro de los árbitros. El fin de semana del 4 y 5 de mayo se jugará la fecha 11 del Apertura.

De confirmarse el Campeón del Siglo, será el segundo clásico oficial fuera del estadio Centenario y el primero por el torneo local. El primero ocurrió el 26 de febrero de 1998 en el Campus de Maldonado, por la Copa Libertadores.