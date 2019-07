“No vamos a armar una empresa de TV dentro de la AUF, eso es un disparate”

Julián Moreno, abogado, suplente del vicepresidente Alejandro Balbi en la lista que ganó las elecciones de Nacional, fue secretario general del club bajo la presidencia de Roberto Recalt entre 1989 y 1991. Durante los últimos 15 años integró los tribunales de la AUF. Fue director del Banco Central del Uruguay en la década de 1990. Se especializó en derechos de televisión. En mayo aceptó integrarse como neutral en el ejecutivo de Ignacio Alonso.

¿Por qué volver a primera fila ahora? ¿Qué lo animó a dar el paso?

Me animó que la situación del fútbol uruguayo pasaba por un momento extremadamente crítico, donde si no hacemos algo para salvarlo va a terminar destruyéndose.

¿A qué se refiere?

El fútbol llegó a un punto crítico como consecuencia de factores que son del mismo fútbol y otros ajenos al deporte. No hay que detenerse en los detalles de cada fin de semana sino en el panorama general, y cuando observa al fútbol con esa perspectiva podrá comprobar que existe una crisis de recursos muy importante. En los últimos tiempos, el fútbol en el mundo se transformó cada vez más en un gran negocio empresarial, superprofesional, pero Uruguay fue quedando rezagado en el contexto internacional. Solo se salva la selección nacional, que se transformó en un pilar para que la AUF mantenga cierto equilibrio. Tenemos un fútbol local dividido, con una grieta importante, con un periodismo también dividido por factores que no son estrictamente deportivos sino de intereses empresariales, y todo eso llevó a que el fútbol se fuera empobreciendo. Nos encontramos con equipos que no solo no pueden pagar los sueldos, sino que no tienen aporte de su masa social, tienen muy pocos hinchas y eso se transforma hoy en un problema de muy difícil solución. Entiendo que el fútbol va a la profesionalización y para ello es necesario lograr mayores ingresos, y que el producto fútbol esté en mano de la dirigencia del fútbol y no de factores ajenos a ellos como puede ser una empresa contratante de derechos de televisión. También en todo esto el gobierno tiene su responsabilidad.

¿Cuál es la responsabilidad del gobierno?

Entiendo que el gobierno viene atentando contra las finanzas del fútbol uruguayo desde que sacó la ley de medios, que en el artículo 39 dispone que los partidos definitorios se deben transmitir por televisión abierta. Voy a intentar explicarme claramente: cada cuatro años, la AUF tiene para vender nueve partidos que son los que Uruguay juega por Eliminatorias. El gobierno sacó una ley que nos obliga a pasar algunos de esos partidos por televisión abierta, lo cual deprecia el valor de ese producto. Eso solo se puede justificar por ignorancia o por una conducta populista de hacerle llegar a la gente algo que sale de los bolsillos de una asociación civil, como es la AUF. Por esa razón digo que el gobierno nos quita recursos. Perdemos mucho dinero, porque no es lo mismo vender los nueve partidos a los operadores de televisión para abonados que cuando estás obligado a emitir algunos de esos partidos por televisión abierta. Debido a ello impugnamos el artículo 39 de la ley (del año 2014). Está en trámite ante la Suprema Corte de Justicia. Esto lo inicio la gestión de Bordaberry, con Juan Andrés Ramírez y Risso, aunque traía el escrito bajo el brazo para presentarlo en la primera gestión que quería hacer en esta nueva etapa en la AUF. El tema está casi para sentencia y esperamos que antes que se negocien los derechos de las Eliminatorias de 2022 podamos tener una definición sobre el tema.

¿Esto le dará mejores ingresos a la AUF?

Declarada la inconstitucionalidad de la norma, porque es claramente inconstitucional debido a que nos quitan un derecho sobre un bien de propiedad de la AUF sin previa compensación, podremos vender los partidos como corresponde a quien los quiera comprar al precio de mercado.

¿Hacia dónde debería ir la AUF en tema en el tema televisión?

Es prematuro sentar las bases. Hace un mes y medio trabajo sobre el tema. Se nombró una comisión que está integrada por tres personas que fueron ministros de estado. Vamos a diseñar un plan de negocio y ver la factibilidad. Además, me considero un hombre vinculado a la televisión desde hace muchos años, y no me permitiría el lujo de hacerle perder dinero a la AUF en una aventura si los números no dan. Sé que está funcionando una señal televisiva (Auftv) que puede tener distintas características. Habrá que ver cuánto cuesta la producción de los contenidos y si es financiable con espónsores. También habrá que ver si esa señal es posible de vender. Hay algo que estoy seguro que no puede suceder: que la AUF arme un canal de televisión. Eso no existe. Lo que puede suceder es que de alguna manera uno subcontrate o se tercerice la producción de los eventos. Pero hay que dejar algo claro, nosotros no vamos a armar una empresa de televisión dentro de la AUF, eso es un disparate.

¿Usted representa a Nacional en la AUF?

Vengo propuesto por Nacional, pero en calidad de neutral. A los actores que están en pugna en este momento los conozco desde hace años. Negocié con ellos muchas veces. Me puse de acuerdo en algunas ocasiones, cuando le convenía a la institución que defendía y me levanté de la mesa, me fui y me costó muy caro cuando entendí que el negocio era malo. Le puedo contar que hace 30 años estoy en esto, empezó con Dely Valdés, cuando se fue a vender a Marsella. Faltaban US$ 500 mil para cerrar la operación y no llegaban, entonces me levanté y me fui. En ese momento un avión esperaba para llevar el contrato a París, recuerdo que había viajado por asuntos personales, que era domingo y que tenían urgencia de registrarlo, por eso el avión que aguardaba. Pero resultó que con la oferta no llegaban a las aspiraciones que tenía el club y no salió. En ese momento Casal ponía US$ 100 mil y Dely, US$ 100 mil para que saliera, pero faltaban US$ 300 mil y no se hizo. Luego de eso me incendiaron.

Volvamos al tema, ¿cómo entiende que sería el negocio de la televisión en la AUF?

Una señal que promueva determinados eventos, que puedan difundirse a través de determinadas empresas de cable o de televisión. Entiendo que debemos crear una señal, que ya tenemos (Auftv), un canal no. Esa es mi opinión. Porque acá estamos planteando un tema comercial. En estos momentos hay una empresa que tiene sus derechos (Tenfield), que quiere mantener su existencia, que va a intentar seguir en actividad con la materia prima que tiene que es el fútbol local uruguayo. Así que no descarto una negociación siempre que el precio para la AUF sea bueno. Negocié muchos contratos con esa empresa, a veces llegamos a un acuerdo y otras no, pero entiendo en este caso, si el precio es conveniente, ¿por qué no llegar a un acuerdo? Sé que hay quienes piensan lo contrario, pero yo me pregunto: ¿por qué no llegar a un acuerdo con ellos? Le pongo un ejemplo: si hago un análisis del mercado televisivo sobre lo que puede dar la venta del fútbol local y llego a la conclusión que si la AUF lo produce me deja 100 y que me están pagando 25, me va a convenir producirlo a mí. Ahora, si la empresa contratante, cualquier y no me refiero a ninguna en particular, entiende que es mejor buscar una solución intermedia que se acerque a una realidad más conveniente para la AUF, surgirá un camino alternativo. Lo que está claro es que no se puedo seguir con clubes que atraviesan serias dificultades económicas y con una empresa que tiene los derechos y que se enriquezca.

¿Cuánto vale el fútbol uruguayo?

Tenemos que ver los números, porque aún no lo tenemos. Existen algunos estudios, pero debemos esperar otra información. Y para eso tendremos economistas de primera línea que harán el análisis concreto de la situación. Lo que quiero dejar claro es que no vengo a la AUF a perseguir a aquellos que no votaron a Alonso. Porque es un hecho anterior a que a mí me propusieran ingresar. No registro quiénes están con Tenfield y quiénes no. Y esto lo extiendo a los periodistas, a quienes les digo: Muchachos, vamos a hablar de fútbol, entiendan cuáles son los problemas y no se enceguezcan.

¿Por qué se enfoca tanto en los periodistas?

Conozco cuál es la deontología de esa profesión porque fui abogado de muchos. Defiendo la libertad de expresión, admito opiniones discrepantes, pero sí me parece que hay aspectos en los que se ve claramente que el periodista está respondiendo a órdenes que conculcan su libertad. Y eso lo vemos. Basta mirar la transmisión de un partido para darse cuenta a quién le hacen notas y a quién no, a quién enfocan las cámaras y a quién no. Eso es censura.

Las crisis son instancias para crecer. ¿Este es un buen momento para eso?

Estamos en una crisis y es un buen momento para crecer. También debemos entender que hay clubes que están muy mal y que algunos no podrán seguir compitiendo en ligas profesionales.

¿Usted es afín a que quien no reúna las condiciones debe dejar la competencia profesional?

Los hechos nos van a llevar a eso. Es el sinceramiento de la realidad. Es como si me pregunta por la economía del país. Usted toca un botón y sabe cuál es la consecuencia. Trasladándolo al fútbol, con esto de tocar un botón y saber cuál es la consecuencia: si generamos ingresos y no se gasta más de lo que ingresa, vamos a salir. Si no vamos a desaparecer.

¿Piensa que puede desaparecer el fútbol uruguayo?

No, me refiero a que pueden desaparecer algunas instituciones, todas no. Las que estén bien administradas no. Entonces, cuando eso suceda se podrá producir un fútbol amateur que genere mucho interés.

¿Cómo va a negociar las Eliminatorias?

Eso lo vamos a estudiar con la comisión.

¿Pero cómo lo haría?

No me puedo adelantar. Porque si se lo digo hoy le estoy mostrando las cartas. Lo definiremos a nuestro tiempo.

“Decurnex es muy capaz”

¿Cómo visualiza la situación económica de Nacional?

Decurnex tomó al club en una situación muy difícil, también por improvisación. Considero que la masa social se equivocó, pero estaba en su derecho. Decurnex tomó a un club muy endeudado y procurará salir. Creo que va a salir porque es muy capaz.

¿Cómo vio a la selección en la Copa América?

No vale la pena llorar. Es una selección supercompetitiva y está en buenas manos. Por más que aprovechan cualquier traspié para pegarle al Maestro (Tabárez) y al proceso, hay que recordar que vivimos durante muchos años llorando porque no íbamos a los mundiales; teníamos muy buenos jugadores, y no llegábamos. Entiendo que debemos apreciar lo que se hizo a nivel de juveniles y mayores y que el técnico logró que los jugadores vengan a gusto a defender la selección siendo estrellas mundiales y millonarios.

“¿Chile? Una aspiración”

En Uruguay se habla reiteradamente del modelo chileno y usted viajó a estudiarlo hace un mes. ¿Se puede replicar en Uruguay?

Puede ser una aspiración a largo plazo llegar a algo similar en Uruguay.

¿Cómo sería en trazos gruesos ese modelo chileno?

Que la AUF sea titular de todos los derechos de televisión sobre todos los partidos del fútbol local y los partidos internacionales, amistosos y Eliminatorias. Ese es el patrimonio de peso que tiene la AUF.

El fútbol local fue negociado hasta 2025.

Sí, pero usted me preguntó cuál es el ideal. El ideal es que el titular lo explote y si no lo hace directamente que lo haga en las mejores condiciones posibles, muy cerca del precio ideal para lograr los ingresos que le permitan generar los recursos.