“Patria y vida”: la polémica por la canción de un grupo de artistas cubanos que fue duramente criticada por el gobierno de La Habana

Una canción llevó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a tuitear tres veces.

Yotuel Romero/Instagram La canción provocó numerosos cuestionamientos del gobierno de la isla.

La misma canción hizo que la televisión estatal de la isla convocara a los cubanos a aplaudir y a cantar el himno nacional el jueves y que los medios oficiales le dedicaran páginas enteras de críticas y largos minutos de televisión desde el miércoles.

Se trata de "Patria y Vida", un tema que cuestiona al gobierno del país comunista y denuncia la situación política y económica que atraviesa la isla.

Compuesto por afamados artistas cubanos como Yotuel Romero, Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona y los raperos Maykel Osorbo y El Funky, el tema superó el millón de reproducciones en YouTube en menos de 72 horas y se volvió viral en varias redes sociales en Cuba.

Casi desde su publicación, conllevó también a una aireada respuesta de las autoridades, que lo han calificado de "trapero y cobarde" y han llamado a sus autores "ratas" y "mercenarios" .

No es habitual que tantas autoridades y medios oficiales reaccionen al unísono solo por una canción, como ocurrió ahora.

"Así se canta a la Patria: vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra en este instante y soy feliz porque soy gigante", escribió como parte de una serie de tuits Díaz-Canel, en referencia a un conocido tema del trovador Silvio Rodríguez.

¿Por qué causa controversia "Patria y vida"?

Según se desprende de la mayoría de las críticas del gobierno y sus medios, entre los elementos que provocaron mayor molestia están:

su letra crítica con el oficialismo

algunas de las imágenes que muestra el videoclip (de protestas y represión en la isla)

la participación de algunos músicos que antes defendieron al sistema y de otros que siempre lo han cuestionado (algunos de ellos miembros del contestatario Movimiento San Isidro, que realizaron una huelga de hambre en noviembre pasado).

Producida entre La Habana y Miami, "Patria y vida" cuestiona algunos de los problemas sociales más urgentes que atraviesa la isla, desde la situación de la vivienda hasta el exilio o la carencia de alimentos.

"Bombo y platillo a los 500 (años) de la Habana, mientras en las casa las cazuelas ya no tienen jama (comida)", canta Romero.

"Publicidad de un paraíso en Varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron", dice también la letra de la canción.

El tema luego se abre a asuntos más políticos hasta abogar por un cambio en la isla.

"Ya ustedes están sobrando ya no le queda, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando", dice.

Sin embargo uno de los versos que mayor molestia provocó en el gobierno es uno en el que los músicos piden cambiar una consigna que hizo popular Fidel Castro en la década de 1960: "Patria o muerte".

"No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos Patria y Muerte sino Patria y Vida", dice la canción.

El tema cuestiona además las nuevas medidas económicas que ha tomado el gobierno para sacar a flote las finanzas de la isla en medio de la crisis.

"Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa", dice en alusión a la dolarización que vive la isla.

¿Qué dice el gobierno?

En una de las primeras reacciones, el exministro de Cultura de Cuba y actual presidente de Casa de las Américas, Abel Pietro, calificó la canción como "un panfleto musical" y un intento de entorpecer un potencial acercamiento entre el gobierno de Biden y La Habana.

"Los grupos financiados en el exterior y en la Isla advierten que si existiera de algún modo un acercamiento civilizado entre los dos países, eso supondría el fin de sus empleos y es realmente muy grotesco que una supuesta bandera de la vida sea levantada desde territorio norteamericano", dijo.

#PatriaOMuerte! gritamos miles anoche, con los aplausos de las 9 y el himno de Perucho Figueredo. Quisieron borrar nuestra consigna y #Cuba la viralizó en las redes. #CubaViva #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/xPMK0wLbWl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 19, 2021

Una crítica similar utilizaron varios ministros del gobierno, instituciones oficiales y el propio presidente.

"Patria o muerte gritamos miles anoche con el aplauso de las 9 y el himno de Perucho Figueredo. Quisieron borrar nuestra consiga y Cuba la viralizó en las redes", escribió Díaz Canel, en referencia a la convocatoria a cantar el himno.

La televisión cubana (estatal) también dedicó espacio el jueves a cuestionar el tema musical y el diario oficial Granma le dedicó un artículo en portada y varias páginas interiores en su edición del viernes.

Los canales de la televisión interrumpieron sus trasmisiones a las 9:00 PM el jueves para pasar el himno nacional, luego de que en el noticiero estelar convocaran a los cubanos a cantarlo y aplaudir en una campaña llamada "Morir por la Patria es vivir".

¿Qué dicen los que apoyan "Patria y vida"?

El tema, que fue publicado en YouTube el pasado miércoles, se volvió rápidamente viral y fue compartido por miles de personas dentro y fuera de la isla.

Según aseguró en la presentación Alexander Delgado, uno de los vocalistas de Gente de Zona, la canción "es el sentir de muchos cubanos que están dentro y fuera de Cuba", y enfatizó que no recibieron financiamiento de ningún grupo o gobierno para su realización.

"Esto es una cosa de corazón que estamos haciendo para la gente", dijo.

Yotuel Romero, por su parte, indicó que la canción tiene entre sus objetivos mostrar que los artistas cubanos buscan un cambio.

"Se acabó, se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó la tortura, se acabó el encarcelamiento, se acabó la prisión, se acabó el no dejarte ser como tú eres", comentó.

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, quien interviene brevemente en el video, aseguró, por su parte, que "Patria y vida" representa un "momento único" y que la letra estaba "haciendo llorar a la gente dentro y fuera de Cuba".

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, fue una de las personalidades que celebró la canción y la publicó en sus redes sociales.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.