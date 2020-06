¿Por qué no se investigó amenaza de ataque a destacamento del Cerro?

El 28 de noviembre de 2019 un hombre le prepuso a un integrante de la Armada atacar el puesto de control que está al costado de la Fortaleza del Cerro y el hecho fue informado a la Fiscalía, pero el Ministerio Público no investigó sobre esa posibilidad porque no corresponde al "mandato legal" del organismo, según dijo el fiscal de Corte en conferencia de prensa este martes.

El destacamento señalado era el mismo en donde este domingo fueron asesinados los tres infantes de marina Alan Rodríguez, Alex Guillenea y Juan Manuel Escobar, por parte de un hombre que fue imputado con prisión por un homicidio especialmente agravado, junto con una pareja que lo alojó en su casa, y que fueron acusados de encubrimiento por la justicia en una audiencia que tuvo lugar en la tarde de este lunes.

La intención de atentar contra ese puesto de control se descubrió en el marco de una investigación administrativa que se desencadenó en el comando de la marina ubicado en Punta del Tigre (San José) a raíz del robo de dos pistolas, por el que se imputó a una funcionaria de ese destacamento.

El comandante en jefe de la Armada en ese momento, Carlos Abilleira, reforzó "todos los sistemas de guardia", incluyendo el destacamento del Cerro –en donde había solo un guardia y luego se pusieron tres– y puso en conocimiento a la Fiscalía de ese dato.

Sin embargo, el Ministerio Público no realizó la investigación porque no le corresponde a la Fiscalía indagar sobre "actos que no son punibles", explicó el fiscal de Corte este martes.

"El acto de proposición (de ejecutar el asalto) no fue aceptado, y es más, la persona que recibió la propuesta puso en conocimiento de la fuerza esa situación, que no es punible desde el punto de vista jurídico, porque no es un delito, no hay ni siquiera una conspiración o un acto preparatorio", dijo Díaz.

En diálogo con El Observador, Abilleira había dicho en la misma línea que incluso "no había elementos como para denunciar formalmente el hecho en sí". "Era algo que se manejaba en las redes", dijo el militar.

Díaz subrayó que la intervención del Ministerio Público fue tomar conocimiento del hecho, pero que no se hizo nada más porque su "mandato legal es investigar y perseguir delitos, no actos que no son punibles".

Por otra parte, el hombre que hizo la propuesta seis meses atrás no tiene vinculación con los imputados por el triple homicidio del domingo